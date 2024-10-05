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    Гатиятулин о поражении «Ак Барса»: После непростой серии матчей просели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Амура» (1:2).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Соперника с победой, самоотверженная игра. После эмоционально непростой серии матчей немного просели, не могли использовать все наши козыри, приходилось брать другим. Неудачный старт матча? Недооценки соперника на уровне КХЛ нет. Повторюсь, не хватило эмоции после серии матчей, свяжу с этим.

    Драка Лямкина? Игровой момент. Мы не должны поддаваться, когда эмоции перехлёстывают. Мы разговариваем на эту тему, понимаем, что будут такие матчи — надо правильно реагировать», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

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