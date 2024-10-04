ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • 21:26
    • Гол и два ассиста Лукаку обеспечили «Наполи» победу над «Комо»
  • 19:40
    • Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре
    Все новости спорта

    «Амур» взял реванш у «Ак Барса» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Амур»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Ак Барс
    «Амур» обыграл «Ак Барс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кэмерон Ли — защитник «Амура»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Ли — защитник «Амура»

    В составе хабаровской команды голы записали на свой счет Сергей Лапин и Кэмерон Ли.

    У «Ак Барса» единственную шайбу забросил Артём Галимов в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Лапин — 1 (Грачев), 1:37 — 0:1. К. Ли — 2 (бол., Дюрандо, Дрозг), 12:47 — 0:2. Галимов — 5 (бол., Петан, Барабанов), 36:25 — 1:2Вратари: Билялов — БобковБроски: 38 (13+8+17) — 31 (14+10+7)Штраф: 13 — 15

    После этого матча «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 2-й позиции (16).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Леганес» и «Валенсия» не выявят победителя?!
  • «Леганес» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Гаджиев финиширует Гафорова и защитит титул?
  • Гаджиев — Гафоров. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие