«Ак Барс» — «Амур»: счет матча 1:2, обзор голов

Кэмерон Ли — защитник «Амура» Фото: globallookpress.com
В составе хабаровской команды голы записали на свой счет Сергей Лапин и Кэмерон Ли.
У «Ак Барса» единственную шайбу забросил Артём Галимов в большинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Лапин — 1 (Грачев), 1:37 — 0:1. К. Ли — 2 (бол., Дюрандо, Дрозг), 12:47 — 0:2. Галимов — 5 (бол., Петан, Барабанов), 36:25 — 1:2Вратари: Билялов — БобковБроски: 38 (13+8+17) — 31 (14+10+7)Штраф: 13 — 15
После этого матча «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 2-й позиции (16).