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    «Авангард» уверенно победил «Барыс»

    «Авангард» — «Барыс»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» не оставил шансов «Барысу», обыграв его со счетом 4:0.

    Рид Буше
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    Рид Буше

    Первая шайба была заброшена на 29-й минуте, отличился Алексей Макеев с передачи Алексея Соловьева. Через минуту второй гол забил Семен Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова.

    В середине третьего периода Рид Буше сделал счет 3:0. На 58-й минуте Линден Вей с передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова довёл счёт до крупного.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Макеев — 3 (А.А. Соловьев), 28:51 — 1:0. Чистяков — 5 (Шарипзянов), 29:34 — 2:0. Буше — 3 (бол.), 47:45 — 3:0. Вей — 3 (бол., Спунер), 58:00 — 4:0Вратари: Хомченко — МаттссонШтраф: 4 — 6

    Для омичей это вторая победа в 10 последних играх, «Барыс» потерпел четвертое поражение подряд.

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