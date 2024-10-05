«Авангард» — «Барыс»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ омскийне оставил шансов, обыграв его со счетом 4:0.

Первая шайба была заброшена на 29-й минуте, отличился Алексей Макеев с передачи Алексея Соловьева. Через минуту второй гол забил Семен Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова.

В середине третьего периода Рид Буше сделал счет 3:0. На 58-й минуте Линден Вей с передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова довёл счёт до крупного.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Макеев — 3 (А.А. Соловьев), 28:51 — 1:0. Чистяков — 5 (Шарипзянов), 29:34 — 2:0. Буше — 3 (бол.), 47:45 — 3:0. Вей — 3 (бол., Спунер), 58:00 — 4:0Вратари: Хомченко — МаттссонШтраф: 4 — 6

Для омичей это вторая победа в 10 последних играх, «Барыс» потерпел четвертое поражение подряд.