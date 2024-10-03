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    «Витязь» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

    «Витязь» — «Куньлунь»: счет матча 7:2, обзор голов

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    «Витязь» на своей площадке обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дерек Барак — игрок «Витязя»
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    Дерек Барак — игрок «Витязя»

    В составе хозяев дублями отметились Фредерик Готье и Иван Воробьев, а по голу записали на свой счет Дерек Барак, Иван Савчик и Александр Дарьин.

    У «Куньлуня» шайбы забросили Наиль Якупов и Люк Локхарт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (3:0, 3:0, 1:2)
    Голы: Готье — 3 (бол., Чехович), 2:57 — 1:0. Барак — 7 (Бучельников, Чехович), 3:11 — 2:0. Воробьев — 4 (Валенцов, Головков), 8:28 — 3:0. Савчик — 1 (Рыков), 29:04 — 4:0. Воробьев — 5 (Дарьин), 30:09 — 5:0. Готье — 4 (бол., Рой, Бучельников), 34:40 — 6:0. Якупов — 6 (бол., Юрчо), 46:45 — 6:1. Дарьин — 2 (Рыков, Савчик), 54:31 — 7:1. Локхарт — 3 (Элинюк, Маккошен), 57:37 — 7:2Вратари: Дорожко — Смит (Кейзер, 8:28)Броски: 33 (12+14+7) — 28 (7+8+13)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.

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