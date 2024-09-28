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    Мартемьянов: Кое-кому нужно утром на себя в зеркало посмотреть, что он из себя представляет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Торпедо
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:7).

    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»
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    Андрей Мартемьянов — главный тренер «Амура»

    «Реализация моментов — это наш бич. Считаю кое-кому нужно утром на себя в зеркало посмотреть, что он из себя представляет. Сделать определённые коррективы в подготовке, именно в голове. По самоотдаче и желанию, опять же больших вопросов нет. Бывают такие матчи, в карьере у меня были, когда залетает абсолютно всё. Три автогола — это, конечно, печально.

    Соперники пользуются своими прострелами, мы почему-то это не делаем. Сегодня у нас четвёртое звено неплохо играло. Поблагодарю болельщиков, ждали каких-то кардинальных действий с нашей стороны, очень хорошо нас поддерживали на протяжении всей серии. Отмечу гол Коротких, его огромное желание забить. У него моменты были во всех трёх матчах», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Амур» занимает 10-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане сыграют против «Ак Барса» 2-го октября.

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