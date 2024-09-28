«Торпедо» забросило семь шайб в ворота «Амура»

Нижегородскоеодержало победу надв рамках выездного матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Хабаровске завершилась со счетом 7:2 в пользу команды гостей.

Авторами заброшенных шайб в составе «Торпедо» стали Михаил Абрамов, Сергей Гончарук, Никита Артамонов, Евгений Свечников, Артем Мисников, Бобби Линч и Денис Почивалов

У хозяев отличились Ян Дрозг и Игнат Коротких.

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Для «Амура» это четвертое поражение в пяти последних матчах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 11 очков. «Амур» находится на десятой строчке на Востоке — 6 очков.