«Торпедо» забросило семь шайб в ворота «Амура»

Бобби Линч Фото: globallookpress.com
Игра в Хабаровске завершилась со счетом 7:2 в пользу команды гостей.
Авторами заброшенных шайб в составе «Торпедо» стали Михаил Абрамов, Сергей Гончарук, Никита Артамонов, Евгений Свечников, Артем Мисников, Бобби Линч и Денис Почивалов
У хозяев отличились Ян Дрозг и Игнат Коротких.
«Торпедо» одержало третью победу подряд. Для «Амура» это четвертое поражение в пяти последних матчах.
«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 11 очков. «Амур» находится на десятой строчке на Востоке — 6 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:7 (1:4, 0:2, 1:1)
Голы: Абрамов — 4, 1:09 — 0:1. Гончарук — 3 (Кагарлицкий, Абрамов), 6:26 — 0:2. Артамонов — 5 (Летунов), 8:28 — 0:3. Почивалов — 1, 13:21 — 0:4. Дрозг — 1 (бол., Грачев, Щемеров), 14:24 — 1:4. Мисников — 1 (Свечников, Кирсанов), 30:29 — 1:5. Линч — 3 (бол., Атанасов), 35:41 — 1:6. Почивалов — 2 (Орлов), 45:08 — 1:7. Коротких — 1 (мен., Бродхерст), 47:21 — 2:7Вратари: Бобков (Лозебников, 8:28) — БочаровШтраф: 17 — 17Броски: 43 (15+12+16) — 35 (15+9+11)