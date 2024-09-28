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    Марко НиколичЦСКА — «Ахмат». Онлайн
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    «Торпедо» забросило семь шайб в ворота «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Амуром» в рамках выездного матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Бобби Линч
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    Бобби Линч

    Игра в Хабаровске завершилась со счетом 7:2 в пользу команды гостей.

    Авторами заброшенных шайб в составе «Торпедо» стали Михаил Абрамов, Сергей Гончарук, Никита Артамонов, Евгений Свечников, Артем Мисников, Бобби Линч и Денис Почивалов

    У хозяев отличились Ян Дрозг и Игнат Коротких.

    «Торпедо» одержало третью победу подряд. Для «Амура» это четвертое поражение в пяти последних матчах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 11 очков. «Амур» находится на десятой строчке на Востоке — 6 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:7 (1:4, 0:2, 1:1)
    Голы: Абрамов — 4, 1:09 — 0:1. Гончарук — 3 (Кагарлицкий, Абрамов), 6:26 — 0:2. Артамонов — 5 (Летунов), 8:28 — 0:3. Почивалов — 1, 13:21 — 0:4. Дрозг — 1 (бол., Грачев, Щемеров), 14:24 — 1:4. Мисников — 1 (Свечников, Кирсанов), 30:29 — 1:5. Линч — 3 (бол., Атанасов), 35:41 — 1:6. Почивалов — 2 (Орлов), 45:08 — 1:7. Коротких — 1 (мен., Бродхерст), 47:21 — 2:7Вратари: Бобков (Лозебников, 8:28) — БочаровШтраф: 17 — 17Броски: 43 (15+12+16) — 35 (15+9+11)
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