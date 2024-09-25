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    Козлов: Мы ожидали, что «Трактор» мощно начнет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Главный тренер «Салават Юлаев» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салават Юлаев»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салават Юлаев»

    «Трактор мощно начал, мы этого ожидали. Смотрели предыдущие матчи, эта команда хорошо переходила из обороны в нападение, с чем у нас были проблемы в первом периоде. У соперника были хорошие атаки, был буллит, и Александр Самонов — молодец, держал нас в игре в начале матча и в конце. Во втором периоде переломили ход матча, начали больше играть в атаке, заработали удаления.

    Ребята в большинстве молодцы, хорошо сработали. Играть в Челябинске тяжело, при своих болельщиках "Трактор" выглядит мощно. Нам было непросто, но надо отдать должное всем ребятам, они проявили характер. Запредельная самоотдача и желание принесли положительный результат.

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    • "Салават Юлаев" на выезде пропускает первым? Да, пропускали первыми, но мне нравится, что команда держит удар, проявляет характер и начинает играть в свой хоккей. У нас много молодых ребят, которые только-только заходят в КХЛ, и их сразу в огонь, в топку закидывают. В том, как они держат удар, тоже много положительного», — сказал Козлов пресс-службе КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-ю строчку в таблице Восточной конференции с 12-ю баллами. В следующей встрече уфимцы встретятся с «Куньлунем» 1-го октября.

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