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    «Салават Юлаев» в гостях победил «Трактор»

    «Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    В регулярном чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 3:5.

    Шелдон Ремпал
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    Шелдон Ремпал

    Главным героем встречи стал канадский нападающий гостей Шелдон Ремпал, набравший 4 (2+2) очка. Также отличились Нэйтан Тодд, Александр Шаров и Александр Хмелевский.

    Дубль у челябинцев оформил Александр Кадейкин. Еще одну шайбу забросил Михаил Котляревский.

    Чемпионат КХЛ
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
    Голы: Кадейкин — 1 (бол., Кэмпфер), 14:24 — 1:0. Кадейкин — 2 (Тертышный), 21:17 — 2:0. Ремпал — 4 (бол., Ливо, Шаров), 33:01 — 2:1. Тодд — 2 (бол., Хмелевский, Ремпал), 33:27 — 2:2. Ремпал — 5 (бол., Шаров, Хмелевский), 35:15 — 2:3. Шаров — 4 (Ремпал), 46:49 — 2:4. Котляревский — 4 (Кравцов, Дронов), 51:53 — 3:4. Хмелевский — 5 (п.в., Тодд, Василевский), 59:19 — 3:5Нереализованный буллит: Шабанов (Трактор), 5:42 (Вратарь)Вратари: Фукале (58:12 — 59:19, 59:42) — СамоновБроски: 33 (19+4+10) — 31 (11+11+9)Штраф: 16 — 14

    «Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».

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