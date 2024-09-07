2-й таймИрландия — АнглияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнИрландия — Англия. Онлайн
  • 19:42
    • «Спартак» по буллитам проиграл «Сочи»
  • 19:37
    • «Ак Барс» по буллитам переиграть «Торпедо»
  • 17:25
    • Официально: Артур Гомес подписал контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» по буллитам переиграть «Торпедо»

    «Торпедо» — «Ак Барс»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» по буллитам в гостях одолел «Торпедо» со счетом 3:2.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    В составе казанцев шайбы забросили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У «Торпедо» отличились Василий Атанасов и Евгений Свечников. Автором победного буллита стал Илья Сафонов.

    Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Атанасов — 1 (Летунов), 11:06 — 1:0. Свечников — 1 (Гончарук), 20:15 — 2:0. Галимов — 2 (Терехов), 39:27 — 2:1. Яшкин — 1 (Петан, Барабанов), 42:30 — 2:2Победный буллит: СафоновВратари: Бочаров — МифтаховШтраф: 8 — 8Броски: 28 (12+8+6+2) — 47 (7+17+18+5)

    В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях против «Авангарда», а «Торпедо» — дома против «Автомобилиста». Оба матча пройдут 9 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Грузия Чехию?
  • Грузия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Ирландия и Англия забьют друг другу?!
  • Ирландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Немцы подтвердят статус фаворита
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Словакия — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мертенс — Захарова
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие