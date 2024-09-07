«Торпедо» — «Ак Барс»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе казанцев шайбы забросили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У «Торпедо» отличились Василий Атанасов и Евгений Свечников. Автором победного буллита стал Илья Сафонов.
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Атанасов — 1 (Летунов), 11:06 — 1:0. Свечников — 1 (Гончарук), 20:15 — 2:0. Галимов — 2 (Терехов), 39:27 — 2:1. Яшкин — 1 (Петан, Барабанов), 42:30 — 2:2Победный буллит: СафоновВратари: Бочаров — МифтаховШтраф: 8 — 8Броски: 28 (12+8+6+2) — 47 (7+17+18+5)
В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях против «Авангарда», а «Торпедо» — дома против «Автомобилиста». Оба матча пройдут 9 сентября.