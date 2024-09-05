ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом
  • 23:54
    • Гол Роналду принес Португалии победу над Хорватией, Шотландия проиграла Польше
  • 23:41
    • Сербия и Испания поделили очки в Лиге наций, Дания обыграла Швейцарию
    Все новости спорта

    Гатиятулин о поражении «Ак Барса»: Маленько не хватило нам завершения атак

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:5).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Получилась хорошая, интересная игра в хоккейной атмосфере, было много желания и эмоций, получилось настоящее "зелёное дерби". Понравилось, как команда отреагировала на 0:2 — скамейка была "живая", все друг друга поддерживали. Мы в принципе и выравняли игру, создали много хороших моментов. К сожалению, маленько не хватило нам завершения атак.

    В чем была проблема "Ак Барса"? Это только первый матч — ажиотаж довольно большой. Мы хорошо двигались сегодня и моменты создавали. Может быть, в первом периоде искали свою игру. Повторюсь, было важно, как ребята отреагируют на 0:2, и они отреагировали хорошо.

  • СКА и все остальные? Превью нового сезона КХЛ
  • Кто входит в число фаворитов, а кто готов оспорить эту роль?
  • 01/09/2024

    • Удивил ли результативный третий период? Большой спорт весь создан для зрителей. Думаю, болельщики довольны таким матчем. А что касается тактики, то мы хотели и с первого периода играть так же — много создавать, атаковать. Не всё получилось с самого начала, но потом нащупали свою игру и нашли путь к воротам соперника», — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

    В следующем матче казанская команда сыграет против «Торпедо» 7-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция не пощадит итальянцев
  • Франция — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Покончит ли Казахстан со своими неудачами?
  • Казахстан — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Зрителям скучать не придется?
  • Бразилия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бельгия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.20
  • Прогноз на матч Синнер — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо М — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие