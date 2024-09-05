Гатиятулин о поражении «Ак Барса»: Маленько не хватило нам завершения атак

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:5).

«Получилась хорошая, интересная игра в хоккейной атмосфере, было много желания и эмоций, получилось настоящее "зелёное дерби". Понравилось, как команда отреагировала на 0:2 — скамейка была "живая", все друг друга поддерживали. Мы в принципе и выравняли игру, создали много хороших моментов. К сожалению, маленько не хватило нам завершения атак.

В чем была проблема "Ак Барса"? Это только первый матч — ажиотаж довольно большой. Мы хорошо двигались сегодня и моменты создавали. Может быть, в первом периоде искали свою игру. Повторюсь, было важно, как ребята отреагируют на 0:2, и они отреагировали хорошо.

Удивил ли результативный третий период? Большой спорт весь создан для зрителей. Думаю, болельщики довольны таким матчем. А что касается тактики, то мы хотели и с первого периода играть так же — много создавать, атаковать. Не всё получилось с самого начала, но потом нащупали свою игру и нашли путь к воротам соперника», — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

В следующем матче казанская команда сыграет против «Торпедо» 7-го сентября.