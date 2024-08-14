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    Источник: «Тампа-Бэй» будет продана за рекордную сумму

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    По данным издания Sportsnet, клуб НХЛ «Тампа‑Бэй Лайтнинг» начал многоэтапную процедуру продажи команды за рекордные для лиги 2 млдр долларов.

    «Тампа-Бэй»
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    «Тампа-Бэй»

    Новым владельцем «молний» должен стать соучредитель и генеральный директор инвестиционной компании Blue Owl Capital Дуг Островер.

    Издание сообщает, что в ближайшие несколько лет нынешний владелец клуба Джефф Виник сохранит полный операционный контроль. Позже ему останется значительная доля собственности в составе новой группы владельцев.

    В случае успешной сделки будет установлен рекорд НХЛ. Сейчас он принадлежит «Оттаве Сенаторз», которую летом 2023 года приобрел Майкл Эндлауэр за $950 млн.

    «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли в 2004, 2020 и 2021 годах.

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