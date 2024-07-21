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    Шипачев о возвращении Кузнецова в Россию: Много болельщиков придет посмотреть на него

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз КХЛ Динамо Минск СКА Трансферы
    Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев высказался о вероятном возвращении форварда Евгения Кузнецов из НХЛ в Россию.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Кузя в порядке. Приедет сюда, много болельщиков придет посмотреть на него. Для лиги это очень круто. Женя сколько игр отыграл в НХЛ, он молодец», — сказал Шипачёв в интервью «РИА Новости Спорт».

    Напомним, что «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов с последующим расторжением контракта. В СМИ сообщают о том, что форвард подпишет долгосрочный контракт со СКА.

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    • В прошедшем сезоне Кузнецов провел 30 матчей за «Каролину», забросил 6 шайб и сделал 7 голевых передач.

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