Шипачев о возвращении Кузнецова в Россию: Много болельщиков придет посмотреть на него

Нападающий минскоговысказался о вероятном возвращении форвардаиз НХЛ в Россию.

«Кузя в порядке. Приедет сюда, много болельщиков придет посмотреть на него. Для лиги это очень круто. Женя сколько игр отыграл в НХЛ, он молодец», — сказал Шипачёв в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, что «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов с последующим расторжением контракта. В СМИ сообщают о том, что форвард подпишет долгосрочный контракт со СКА.

В прошедшем сезоне Кузнецов провел 30 матчей за «Каролину», забросил 6 шайб и сделал 7 голевых передач.