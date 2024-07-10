Меркли: Безумно рад, что буду выступать за «Автомобилист»

Нападающийвысказался о своем переходе из минскогов клуб из Екатеринбурга.

«Обрадовался, когда узнал, что перехожу в этот клуб, не могу сказать, что знаю многих ребят, но помню, как Брукс Мэйсек играл в "Калгари", когда я был ещё молодым парнем.

Я наблюдал за его игрой, рад оказаться с ним в одной команде. Знаю, что у вас отличный состав, вы прекрасно провели прошлый плей-офф. Безумно рад, что буду выступать за Автомобилист!» — приводит слова Меркли пресс-служба уральской команды.

Напомним, что минское «Динамо» обменяло нападающего в «Автомобилист» на денежную компенсацию. В прошедшем сезоне Меркли провел за команду из Беларуси 71 матч и набрал 36 (19+17) очков.