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    Меркли: Безумно рад, что буду выступать за «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Динамо Минск Трансферы
    Нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли высказался о своем переходе из минского «Динамо» в клуб из Екатеринбурга.

    Ник Меркли
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    Ник Меркли

    «Обрадовался, когда узнал, что перехожу в этот клуб, не могу сказать, что знаю многих ребят, но помню, как Брукс Мэйсек играл в "Калгари", когда я был ещё молодым парнем.

    Я наблюдал за его игрой, рад оказаться с ним в одной команде. Знаю, что у вас отличный состав, вы прекрасно провели прошлый плей-офф. Безумно рад, что буду выступать за Автомобилист!» — приводит слова Меркли пресс-служба уральской команды.

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    • Напомним, что минское «Динамо» обменяло нападающего в «Автомобилист» на денежную компенсацию. В прошедшем сезоне Меркли провел за команду из Беларуси 71 матч и набрал 36 (19+17) очков.

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