Серебряный призер Кубка Гагарина с омским «Авангардом», капитан «Лады» Михаил Фисенко в интервью для LiveSport.Ru рассказал Дарье Могилевич о первом сезоне клуба из Тольятти в КХЛ и игре в 6 клубах чемпионата.

«Когда в команде средний подбор игроков и много молодежи — мастерства не хватает»

— После сезона 2022−2023 вы ушли из «Металлурга» в «Ладу». Что стало причиной?

— Мне не предложили новый контракт — не шла игра в клубе. Я искал новое место работы, меня позвала «Лада» в Тольятти. Решил откликнуться на новый вызов, почему нет.

— Вы провели 58 игр в регулярном чемпионате КХЛ за «Ладу» и в конце апреля продлили контракт с клубом на год. Как пришли к новому соглашению?

— Я был в самом тесном контакте с руководством «Лады» сразу после окончания сезона. Мы знали, к чему идем — идем к новому контракту, укреплению сотрудничества, поэтому новое соглашение не стало для меня удивлением.

— Каково носить форму с буквой «С» рядом с эмблемой — что значит быть капитаном «Лады»?

— Капитан клуба — это звено между игроками, тренерским штабом и руководством. Это ответственность и обязанности, которые нужно нести, чтобы улучшать обстановку внутри клуба (в том числе решать конфликты). Эффективность игры хоккеистов на льду должна расти. Доносить просьбы, пожелания команды до людей выше, искать сильные стороны игроков, отстаивать интересы команды во время матчей — это не весь список моих занятий.

— Почему в этом сезоне команда выступала нестабильно? Например, в начале октября «Лада» проиграла 4 матча из 4, затем шли по очереди победы и поражения, в конце месяца во всех четырех встречах разгромила соперников.

— Какие команды играют стабильно весь сезон? Вопрос. Начнем с того, что у нас не такая широкая скамейка. Когда в команде средний подбор игроков и из них много молодых ребят, частенько не хватает мастерства, опыта — это нормально. Мы пытались приноровиться к игре с другими клубами — все-таки первый сезон в КХЛ — и нам самим, хоккеистам, привыкнуть друг к другу.

Команда абсолютно новая — на понимание и сыгранность требуются силы, время. Ну и новый формат чемпионата — больше 60 игр в сезоне — выматывает, конечно. Все это в сумме — попадание в зону турбулентности: есть проблемы в коллективе (травмы, дисквалификации, неопытность, усталость, личные причины и т.д.) — по ним бьет соперник, и результативность игр падает.

— Хоккеисты тольяттинского клуба заработали 569 штрафных минут в 68 встречах чемпионата, в среднем — более 8 минут на скамейке за матч. Как оцениваете эту статистику?

— Минус 1 игрок на площадке — это весомо. Перестраивается игра команды: упор делается на оборону, нападение перестает усердно атаковать. Мы же понимаем, что главное не оторваться, а наоборот, заморозить счет: попытки забросить шайбу могут быть небрежны, и любая ошибка в нашей зоне может привезти гол. А потом ты попробуй отыграйся, тем более — выйди вперед. Кроме того, в период меньшинства ребята получают больше травм, чем в другие отрезки матча. Хотелось бы поменьше удаляться.

Михаил Фисенко globallookpress.com

— В регулярном первенстве Тольятти забили 165 шайб, а пропустили на 5 больше — 170. В каких звеньях «Лады» вы видите проблемы как капитан?

— У нас нет проблем. Мы не выиграли Кубок Гагарина, поэтому разница заброшенных и пропущенных шайб больше, чем у того же «Металлурга». Но это нам не помешало в первом же сезоне КХЛ выйти в плей-офф и пошуметь. Могу сказать, 7 место в турнирной таблице «Востока» и 1/8 финала Кубка Гагарина — успех.

— В 1/8-й финала Кубка Гагарина тольяттинцы уступили «Авангарду» в 5 матчах, причем в одном из них зацепились со счетом 4:1. Почему не удалось добить омичей в остальных встречах?

— Мы могли победить во втором матче серии. Если бы вышли вперед в овертайме при счете 2:2, тогда, возможно, поменялся бы сюжет всего противостояния. Увы, ту встречу спасти не удалось: «Авангард» был объективно сильнее — более ровный состав и высокая реализация большинства.

— Какие перестановки произойдут в клубе летом?

— Пока не знаю. Мы еще не собирались все вместе — я не видел команду, руководство, тренерский штаб. В Интернете слежу за происходящими трансферами, но сильно не углубляюсь. Выйдем из отпусков — начнем плодотворно работать.

— Что вы будете делать в этот же день через год? Контракт с «Ладой» до конца следующего сезона уже подписан.

— Закончится контрактное обязательство с «Ладой», это сто процентов. Скорее всего, в этот день я буду вне хоккея — лето, отпуск, все дела.

«Хартли мог каждому объяснить задачу и обозначить роль»

— В начале карьеры вы играли в МХЛ, ВХЛ. Затем в 2012 году перешли в ваш первый клуб Континентальной лиги — в «Сибирь». Почему поиграли там только год?

— Мало играл в «Сибири», и меня обменяли в «Амур» — не подходил тренерскому штабу. Следующие 3 года провел в Хабаровске, до 2015-го. Когда меня спрашивают про этот клуб, я сразу же вспоминаю заряженных болельщиков — атмосферу стадиона на домашних играх не передать, правда. Ну и Хабаровск — город, который находится на востоке, вдалеке от центральной части нашей страны. Это свой колорит.

— С 2015 года по 2017-й вы выступали за «Адмирал» — клуб из Владивостока. Насколько трудно было летать из городов в города с разными часовыми поясами?

— Ничего не изменилось для ребят, которые сейчас играют на Дальнем Востоке. Бывало, накапливалась усталость из-за постоянных перелетов за Уральские горы, и иногда на матчи приезжали не в оптимальном состоянии. Но мы и не такое проходили.

Михаил Фисенко globallookpress.com

— В 2017 году вы стали носить форму «Авангарда». В 2019-м дошли до финала Кубка Гагарина с канадским специалистом Бобом Хартли. Как ему удалось за сезон собрать команду и довести ее до главных матчей плей-офф?

— Специалист высокого уровня. Не знаю, почему до финала плей-офф мы не доходили с Андреем Скабелки или Германом Титовым. Думаю, это все угол видения игры Боба, его стратегия и понимание команды. Он мог каждому объяснить задачу, обозначить роль, построить взаимодействие между партнерами по звену. При Хартли я был чекером.

— После «Авангарда» вы выступали за «Ак Барс» до 2021 года. В сезоне 2019/2020 под крылом Квартальнова казанцы оказались внизу таблицы и не вышли в плей-офф. В следующем же году клуб получил билет на бронзовый пьедестал Кубка Гагарина. Почему?

— Дело в опыте. Первый год Квартальнов привыкал к нам, а мы — к нему. Во втором уже стало ясно, кто проявляет себя лучше других на каких позициях, и игра пошла. В полуфинале мы проиграли 7-й матч, решающий в серии, «Авангарду» — у руля омичей тогда как раз стоял Боб Хартли. Квартальнов — специалист высокого класса. Жаль, не получилось с ним попасть в финал — я Дмитрия Вячеславовича еще с «Сибири» знал.

— После сезона 2021/2022 в московском «Динамо» вы стали игроком «Магнитки». «Металлург» тогда был на взлёте после второго места в плей-офф КХЛ. Почему команда не подтвердила серебро Кубка Гагарина в следующем сезоне?

— Проигрыш во втором раунде — поражение более сильному оппоненту, все закономерно. Но в прошлом межсезонье «Магнитка» учла ошибки и качественно поработала над трансферами. Осенью я увидел у команды наполовину обновленный состав. Пришел новый тренер и нашел лучшее звучание струн игры «Металлурга».

В этом сезоне, кстати, «Лада» громила уральцев дважды в трех матчах регулярного чемпионата. Почему? Все просто — недонастрой магнитогорцев. В плей-офф команда убрала эту причину и взяла Кубок Гагарина.