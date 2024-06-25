Галюченюк — в «Амуре», а Вей — в «Авангарде». Таблица переходов и составы команд Востока в новом сезоне КХЛ

«Авангард»
Главный тренер: Сергей Звягин.
Пришли:
- Михаил Бердин (вратарь, из «Сочи»),
- Даррен Диц (защитник, из ЦСКА),
- Павел Коледов (защитник, из «Салавата Юлаева»),
- Алексей Соловьев (защитник, из «Адмирала»),
- Даниил Степанов (защитник, из «Южного Урала», ВХЛ),
- Линдей Вей (нападающий, из «Мангейма», Германия),
- Коул Касселс (нападающий, из «Сан-Хосе», АХЛ),
- Лев Комиссаров (нападающий, из ЦСКА),
- Вячеслав Малов (нападающий, из «Торпедо», вернулся из аренды),
- Егор Манин (нападающий, из «Молота», ВХЛ),
- Александр Перевалов (нападающий, из «Локомотива»),
- Александр Яремчук (нападающий, из «Витязя»).
Ушли:
- Лоренс Зинаддин (вратарь, в «Торпедо», закончилась аренда),
- Андрей Мишуров (вратарь, в «Адмирал» на правах аренды),
- Богдан Киселевич (защитник),
- Тимур Кол (защитник, в СКА),
- Егор Рыков (защитник),
- Денис Венгрыжановский (нападающий, в «Сочи»),
- Дамир Жафяров (нападающий),
- Николай Прохоркин (нападающий),
- Валентин Пьянов (нападающий, в «Сибирь»),
- Райан Спунер (нападающий),
- Иван Телегин (нападающий),
- Глеб Трикозов (нападающий, в «Каролину», НХЛ),
- Томаш Юрчо (нападающий).
Ориентировочный состав «Авангарда» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Ткачев — Вей — Буше
Шарипзянов — Чистяков
2 звено: Яремчук — Касселс — Рейнгардт
Диц — Гуляев
3 звено: Мартынов — Николишин — Игумнов
Коледов — Чмыхов
4 звено: Филатьев — Холодилин — Верба
Вратари: Хомченко (Бердин).
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Авангард» сыграет против «Сибири» 4-го сентября.
«Автомобилист»
Главный тренер: Николай Заварухин.
Пришли:
- Артем Зубарев (защитник, из «Тамбова», ВХЛ),
- Евгений Кашников (защитник, из «Нефтехимика»),
- Степан Борисов (нападающий, из «Норильска», ВХЛ),
- Олег Зайцев (нападающий, из «Норильска», ВХЛ),
- Брендан Лайпсик (нападающий, из СКА),
- Константин Хремкин (нападающий, из «Норильска», ВХЛ).
Ушли:
- Денис Баранцев (защитник, в «Ладу»),
- Владислав Леонтьев (защитник, в «Нефтехимик»),
- Степан Островский (защитник, в «Тамбов», ВХЛ),
- Егор Баранов (нападающий, в «Тамбов», ВХЛ),
- Павел Воронков (нападающий, в «Рубин», ВХЛ),
- Алексей Макеев (нападающий),
- Сергей Широков (нападающий).
Ориентировочный состав «Автомобилиста» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Голышев — Волк — Мейсек
Трямкин — Блэкер
2 звено: Лайпсик — Да Коста — Кизимов
Воробьев — Эберт
3 звено: Обидин — Бывальцев — Хрипунов
Кашников — Зборовский
4 звено: Денежкин — Романцев — Каштанов
Севостьянов — Осипов
Вратари: Аликин (Галкин).
В стартовом матче нового сезона КХЛ «Автомобилист» сыграет против «Трактора» 4-го сентября.
«Адмирал»
Главный тренер: Леонид Тамбиев.
Пришли:
- Никита Богданов (вратарь, из «Сочи»),
- Андрей Мишуров (вратарь, из «Авангарда» на правах аренды),
- Марио Грман (защитник, из «Витковице», Чехия),
- Эмиль Нургалиев (защитник, из «Барыса»),
- Семен Ручкин (защитник, из «Спартака»),
- Георгий Солянников (защитник, из «Лады»),
- Артем Николаев (нападающий, из «Сочи»),
- Денис Орлович-Грудков (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
- Остин Ортега (нападающий, из «Мюнхена», Германия),
- Джек Родуолд (нападающий, из «Трактора»),
- Антон Сагадеев (нападающий, из «Сочи»),
- Даниил Скориков (нападающий, из «Нефтехимика»),
- Степан Старков (нападающий, из СКА),
- Игорь Угольников (нападающий, из «Витязя»),
- Аркадий Шестаков (нападающий, из «Барыса»).
Ушли:
- Сергей Иванов (вратарь, в СКА, закончилась аренда),
- Руслан Ибатуллин (защитник),
- Евгений Лисовец (защитник),
- Егор Никитин (защитник, в «Динамо» Мск, закончилась аренда),
- Юрий Паутов (защитник),
- Алексей Соловьев (защитник, в «Авангард»),
- Максим Чудинов (защитник),
- Антон Берлев (нападающий, в «Торпедо»),
- Дмитрий Бучельников (нападающий, в СКА, закончилась аренда),
- Денис Голубев (нападающий),
- Александр Горшков (нападающий),
- Прохор Корбит (нападающий, в «Спартак»),
- Павел Махановский (нападающий),
- Егор Морозов (нападающий, в «Витязь»),
- Клиффорд Пу (нападающий, в «Дуклу», Словакия),
- Никита Ртищев (нападающий, в «Нефтехимик»).
Ориентировочный состав «Адмирала» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Гутик — Ортега — Форье
Шулак — Грман
2 звено: Николаев — Аноховский — Старков
Ручкин — Солянников
3 звено: Родуолд — Шэн — Петьков
Метальников — Янчевский
4 звено: Завгородний — Скориков — Орлович-Грудков
Вратари: Иванов (Демченко).
В 1-м матче следующего сезона КХЛ «Адмирал» встретится с «Витязем» 4-го сентября.
«Ак Барс»
Главный тренер: Анвар Гатиятулин.
Пришли:
- Альберт Яруллин (защитник, из «Трактора),
- Егор Коршков (нападающий, из "Амура"),
- Максим Марушев (нападающий, из "Сибири", вернулся из аренды).
Ушли:
- Кирилл Адамчук (защитник, в «Динамо» Мск),
- Дмитрий Кагарлицкий (нападающий, в «Торпедо»),
- Артем Лукоянов (нападающий),
- Кирилл Петров (нападающий),
- Александр Радулов (нападающий, в «Локомотив»),
- Вадим Шипачев (нападающий, в «Динамо» Мн).
Ориентировочный состав «Ак Барса» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Яшкин — Сафонов — Коршков
Яруллин — Миллер
2 звено: Барбер — Семенов — Кошелев
Марченко — Лямкин
3 звено: Галиев — Кателевский — Свечников
Юдин — Лучевников
4 звено: Терехов — Галимов — Дыняк
Вратари: Билялов (Мифтахов).
В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» 5-го сентября.
«Амур»
Главный тренер: Андрей Мартемьянов.
Пришли:
- Девин Броссо (нападающий, из «Куньлуня»),
- Алекс Гальченюк (нападающий, из СКА),
- Илья Талалуев (нападающий, из «Спартака»).
Ушли:
- Янис Калниньш (вратарь),
- Егор Мартынов (защитник, в «Спартак»),
- Елисей Минаев (защитник, в «Торпедо»),
- Станислав Бочаров (нападающий),
- Кирилл Капустин (нападающий),
- Егор Коршков (нападающий, в «Ак Барс»),
- Александр Лазарев (нападающий, в «Омские Крылья», ВХЛ),
- Анатолий Никонцев (нападающий),
- Петр Хохряков (нападающий).
Ориентировочный состав «Амура» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Броссо — Гальченюк — Дрозг
Ли — Гуркин
2 звено: Барулин — Хохлачев — Бротхерст
Брынцев — Щемеров
3 звено: Талалуев — Шевченко — Панюков
Мищенко — Рылов
4 звено: Грецкий — Гиздатуллин — Слепец
Вратари: Бобков (Лозебников).
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Амур» сыграет против минского «Динамо» 5-го сентября.
«Барыс»
Главный тренер: Дэвид Немировски.
Пришли:
- Никита Камалов (защитник, из СКА),
- Андрей Буяльский (нападающий, «Вермонт», NCAA),
- Владислав Кодола (нападающий, из «Динамо» Мн),
- Максим Мухаметов (нападающий, из «Металлурга»).
Ушли:
- Андрей Шутов (вратарь, «Слован», Словакия),
- Алекс Грант (защитник),
- Нельсон Ножье (защитник),
- Эмиль Нургалиев (защитник, в «Адмирал»),
- Давид Скленичка (защитник, в «Лозанну», Швейцария),
- Кристиан Хенкель (защитник, в «Динамо» Мн),
- Егор Шалапов (защитник),
- Дмитрий Гурков (нападающий),
- Энтони Камара (нападающий),
- Джозеф Лабейт (нападающий),
- Максим Мусоров (нападающий, «Файф», Великобритания),
- Понтус Оберг (нападающий),
- Михаил Рахманов (нападающий),
- Евгений Рымарев (нападающий),
- Рудольф Червени (нападающий),
- Аркадий Шестаков (нападающий, в «Адмирал»).
Ориентировочный состав «Барыса» в следующем сезоне КХЛ:
1 звено: Савицкий — Кодола — Старченко
Камалов — Бекетаев
2 звено: Асетов — Мухаметов — Муратов
Гайтамиров — Данияр
Вратарь: Бояркин.
В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 «Барыс» сыграет против «Нефтехимика» 4-го сентября.
«Лада»
Главный тренер: Олег Браташ.
Пришли:
- Максим Третьяк (вратарь, из «Сочи»),
- Денис Баранцев (защитник, из «Автомобилиста»),
- Егор Морозов (защитник, из «Сокола», ВХЛ),
- Зият Пайгин (защитник, из «Сибири»),
- Рафаэль Бикмуллин (нападающий, из «Нефтехимика»),
- Архип Неколенко (нападающий, из «Металлурга»),
- Егор Черников (нападающий, из «Югры», ВХЛ).
Ушли:
- Артем Бородкин (защитник),
- Глеб Булычев (защитник),
- Алексей Волгин (защитник, в «Сокол», ВХЛ),
- Николай Демидов (защитник),
- Мислав Росандич (защитник),
- Георгий Солянников (защитник, в «Адмирал»),
- Егор Бабенко (нападающий),
- Алексей Васильков (нападающий, в «Сочи», вернулся из аренды),
- Трой Джозефс (нападающий),
- Скотт Космачук (нападающий),
- Павел Куликов (нападающий),
- Донат Стальнов (нападающий, в «Сочи», вернулся из аренды),
- Сергей Шумаков (нападающий).
Ориентировочный состав «Лады» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Сафин — Фисенко — Попугаев
Пайгин — Березин
2 звено: Алтыбармакян — Моисеев — Кугрышев
Баранцев — Семин
3 звено: Иванюженков — Неколенко — Бикмуллин
Морозов — Минеев
Вратари: Подъяпольский (Третьяк).
В стартовом матче нового сезона КХЛ «Лада» сыграет против «Локомотива» 5-го сентября.
«Металлург»
Главный тренер: Андрей Разин.
Пришли:
- Данил Башкиров (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
- Скотт Уилсон (нападающий, из «Металлурга»),
- Михаил Шалагин (нападающий, из «Шахтера», Беларусь).
Ушли:
- Александр Судницин (вратарь, завершил карьеру),
- Никита Гребенкин (нападающий, в «Торонто», НХЛ),
- Данила Квартальнов (нападающий),
- Максим Мухаметов (нападающий, в «Барыс»),
- Архип Неколенко (нападающий, в «Ладу»).
Ориентировочный состав «Металлурга» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Михайлис — Юров — Петунин
Яковлев — Пресс
2 звено: Вовченко — Гераськин — Уилсон
Хабаров — Минулин
3 звено: Силантьев — Зернов — Башкиров
Маклюков — Орехов
4 звено: Шалагин — Джонсон — Грасс
Вратари: Набоков (Подскребалин).
${VrezNews1}
В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Металлург» сыграет против «Локомотива» 3-го сентября.
«Нефтехимик»
Главный тренер: Олег Леонтьев.
Пришли:
- Ярослав Озолин (вратарь, «Динамо» Мск, вернулся из аренды),
- Владислав Леонтьев (защитник, из «Автомобилиста»),
- Лука Профака (защитник, из «Сан-Диего», АХЛ),
- Вячеслав Лещенко (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
- Никита Ртищев (нападающий, из «Адмирала»),
- Тимур Шарифьянов (нападающий, из «Динамо» Спб, ВХЛ).
Ушли:
- Андрей Тихомиров (вратарь),
- Евгений Кашников (защитник, в «Автомобилист»),
- Руслан Петрищев (защитник, в «Динамо» Мск),
- Рафаэль Бикмуллин (нападающий, в «Ладу»),
- Никита Буруянов (нападающий, в «Динамо» Мск, вернулся из аренды),
- Никита Сетдиков (нападающий),
- Даниил Скориков (нападающий, в «Адмирал»),
- Наиль Якупов (нападающий).
Ориентировочный состав «Нефтехимика» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Шафигуллин — Митякин — Ди
Клок — Хлыстов
2 звено: Белозеров — Дергачев — Лещенко
Профака — Сериков
3 звено: Соколов — Жукенов — Брюквин
Пастухов — Леонтьев
4 звено: Точилкин — Ураков — Ртищев
Вратари: Долганов (Загидулин).
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Нефтехимик» встретится с «Барысом» 4-го сентября.
«Салават Юлаев»
Главный тренер: Виктор Козлов.
Пришли:
- Семен Луговяк (защитник, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
- Илья Епищев (нападающий, из «Бурана», ВХЛ),
- Евгений Сорокин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
- Натан Тодд (нападающий, из «Сан-Хосе», АХЛ).
Ушли:
- Илья Ежов (вратарь, завершил карьеру),
- Евгений Бирюков (защитник, завершил карьеру),
- Павел Коледов (защитник, в «Авангард»),
- Данил Башкиров (нападающий, в «Металлург»),
- Иван Дроздов (нападающий, в ЦСКА),
- Николай Кулемин (нападающий),
- Вячеслав Лещенко (нападающий, в «Нефтехимик»),
- Иван Манин (нападающий, из «Бурана», ВХЛ),
- Денис Орлович-Грудков (нападающий, из «Адмирала»),
- Евгений Тимкин (нападающий).
Ориентировочный состав «Салавата Юлаева» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Алалыкин — Хмелевски — Ливо
Панин — Науменков
2 звено: Шаров — Тодд — Сучков
Василевский — Зоркин
3 звено: Гуськов — Ефремов — Кузьмин
Варлов — Хафизуллин
4 звено: Сорокин — Пименов — Бабенко
Вратари: Самонов (Вязовой).
${VrezNews2}
В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» 5-го сентября.
«Сибирь»
Главный тренер: Вадим Епанчинцев.
Пришли:
- Федор Гордеев (защитник, из «Мэн», ECHL),
- Егор Мартынов (защитник, из «Динамо» Мск),
- Дмитрий Овчинников (нападающий, из «Торонто», АХЛ),
- Валентин Пьянов (нападающий, из «Авангарда»),
- Константин Суслов (нападающий, из «Автомобилиста»),
- Сергей Широков (нападающий, из «Автомобилиста»).
Ушли:
- Антон Худобин (вратарь),
- Зият Пайгин (защитник, в «Ладу»),
- Максим Марушев (нападающий, в «Ак Барс», вернулся из аренды),
- Артем Михеев (нападающий, в «Динамо» Мск).
Ориентировочный состав «Сибири» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Бек — Андреофф — Овчинников
Мерфи — Аланов
2 звено: Широков — Пьянов — Бутузов
Мартынов — Александров
3 звено: Белоусов — Яковлев — Дубакин
Морозов — Жуков
4 звено: Гоголев — Назаров — Михалев
Вратари: Красоткин (Костин).
В стартовом матче нового сезона КХЛ «Сибирь» сыграет против «Авангарда» 4-го сентября.
«Трактор»
Главный тренер: Бенуа Гру.
Пришли:
- Владислав Сухачев (вратарь, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
- Алексей Щетилин (вратарь, из «Рубина», ВХЛ),
- Марсель Ибрагимов (защитник, из ЦСКА),
- Сергей Косовец (защитник, из «Сочи»),
- Александр Кадейкин (нападающий, из СКА),
- Алексей Липанов (нападающий, из «Спартака»),
- Андрей Светлаков (нападающий, из ЦСКА),
- Дилан Сикьора (нападающий, из «Шеллефтео», Швеция).
Ушли:
- Вячеслав Бутеец (вратарь, в «Анахайм», НХЛ),
- Виктор Антипин (защитник),
- Альберт Яруллин (защитник, в «Ак Барс»),
- Петр Ясинский (защитник, в «Югру», ВХЛ),
- Сергей Калинин (нападающий),
- Джек Родуолд (нападающий, в «Адмирал»),
- Никита Сошников (нападающий),
- Андрей Чибисов (нападающий),
- Марсель Шолохов (нападающий, в «Югру», ВХЛ),
- Ярослав Аппаров (нападающий, в ЦСКА).
Ориентировочный состав «Трактора» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Шабанов — Ткачев — Сикьора
Телегин — Дронов
2 звено: Дер-Аргучинцев — Кадейкин — Кравцов
Блажиевский — Карпухин
3 звено: Юртайкин — Светлаков — Жарков
Ибрагимов — Косовец
4 звено: Котляревский — Робинсон — Шаров
Вратари: Фукале (Мыльников).
В стартовом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет против «Автомобилиста» 4-го сентября.