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    Галюченюк — в «Амуре», а Вей — в «Авангарде». Таблица переходов и составы команд Востока в новом сезоне КХЛ

    «Адмирал» подписал легионеров, «Ак Барс» отказался от прежних лидеров, а «Авангард» серьезно укрепился

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    Алекс Галюченюк перешел в «Амур» Галюченюк — в «Амуре», а Вей — в «Авангарде». Таблица переходов и составы команд Востока в новом сезоне КХЛ Ламин ЯмальСборная Испании, кажется, поймала вайб 2008 года. На Евро-2024 определился главный фаворит Алекс ПерейраРеванш Перейры и Прохазки, интригующий бой Лопеса против Ортеги. Анонс карда UFC 303
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    Алекс Галюченюк перешел в «Амур»
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    Алекс Галюченюк перешел в «Амур»
    В сентябре этого года стартует новый сезон КХЛ 2024/2025. Уже сейчас селекционеры комплектуют свои команды. Рассмотрим каждый клуб из Восточной конференции и прикинем ориентировочный состав на следующий сезон Континентальной лиги

    «Авангард»

    Главный тренер: Сергей Звягин.

    Сергей Звягин
    Телеграм-канал «Авангарда»

    Пришли:
    • Михаил Бердин (вратарь, из «Сочи»),
    • Даррен Диц (защитник, из ЦСКА),
    • Павел Коледов (защитник, из «Салавата Юлаева»),
    • Алексей Соловьев (защитник, из «Адмирала»),
    • Даниил Степанов (защитник, из «Южного Урала», ВХЛ),
    • Линдей Вей (нападающий, из «Мангейма», Германия),
    • Коул Касселс (нападающий, из «Сан-Хосе», АХЛ),
    • Лев Комиссаров (нападающий, из ЦСКА),
    • Вячеслав Малов (нападающий, из «Торпедо», вернулся из аренды),
    • Егор Манин (нападающий, из «Молота», ВХЛ),
    • Александр Перевалов (нападающий, из «Локомотива»),
    • Александр Яремчук (нападающий, из «Витязя»).

    Ушли:
    • Лоренс Зинаддин (вратарь, в «Торпедо», закончилась аренда),
    • Андрей Мишуров (вратарь, в «Адмирал» на правах аренды),
    • Богдан Киселевич (защитник),
    • Тимур Кол (защитник, в СКА),
    • Егор Рыков (защитник),
    • Денис Венгрыжановский (нападающий, в «Сочи»),
    • Дамир Жафяров (нападающий),
    • Николай Прохоркин (нападающий),
    • Валентин Пьянов (нападающий, в «Сибирь»),
    • Райан Спунер (нападающий),
    • Иван Телегин (нападающий),
    • Глеб Трикозов (нападающий, в «Каролину», НХЛ),
    • Томаш Юрчо (нападающий).

    Ориентировочный состав «Авангарда» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Ткачев — Вей — Буше

    Шарипзянов — Чистяков

    2 звено: Яремчук — Касселс — Рейнгардт

    Диц — Гуляев

    3 звено: Мартынов — Николишин — Игумнов

    Коледов — Чмыхов

    4 звено: Филатьев — Холодилин — Верба

    Вратари: Хомченко (Бердин).

    Владимир Ткачев
    globallookpress.com

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Авангард» сыграет против «Сибири» 4-го сентября.

    «Автомобилист»

    Главный тренер: Николай Заварухин.

    Николай Заварухин
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Артем Зубарев (защитник, из «Тамбова», ВХЛ),
    • Евгений Кашников (защитник, из «Нефтехимика»),
    • Степан Борисов (нападающий, из «Норильска», ВХЛ),
    • Олег Зайцев (нападающий, из «Норильска», ВХЛ),
    • Брендан Лайпсик (нападающий, из СКА),
    • Константин Хремкин (нападающий, из «Норильска», ВХЛ).

    Ушли:
    • Денис Баранцев (защитник, в «Ладу»),
    • Владислав Леонтьев (защитник, в «Нефтехимик»),
    • Степан Островский (защитник, в «Тамбов», ВХЛ),
    • Егор Баранов (нападающий, в «Тамбов», ВХЛ),
    • Павел Воронков (нападающий, в «Рубин», ВХЛ),
    • Алексей Макеев (нападающий),
    • Сергей Широков (нападающий).

    Ориентировочный состав «Автомобилиста» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Голышев — Волк — Мейсек

    Трямкин — Блэкер

    2 звено: Лайпсик — Да Коста — Кизимов

    Воробьев — Эберт

    3 звено: Обидин — Бывальцев — Хрипунов

    Кашников — Зборовский

    4 звено: Денежкин — Романцев — Каштанов

    Севостьянов — Осипов

    Вратари: Аликин (Галкин).

    Стефан Да Коста
    globallookpress.com

    В стартовом матче нового сезона КХЛ «Автомобилист» сыграет против «Трактора» 4-го сентября.

    «Адмирал»

    Главный тренер: Леонид Тамбиев.

    Леонид Тамбиев
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Никита Богданов (вратарь, из «Сочи»),
    • Андрей Мишуров (вратарь, из «Авангарда» на правах аренды),
    • Марио Грман (защитник, из «Витковице», Чехия),
    • Эмиль Нургалиев (защитник, из «Барыса»),
    • Семен Ручкин (защитник, из «Спартака»),
    • Георгий Солянников (защитник, из «Лады»),
    • Артем Николаев (нападающий, из «Сочи»),
    • Денис Орлович-Грудков (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
    • Остин Ортега (нападающий, из «Мюнхена», Германия),
    • Джек Родуолд (нападающий, из «Трактора»),
    • Антон Сагадеев (нападающий, из «Сочи»),
    • Даниил Скориков (нападающий, из «Нефтехимика»),
    • Степан Старков (нападающий, из СКА),
    • Игорь Угольников (нападающий, из «Витязя»),
    • Аркадий Шестаков (нападающий, из «Барыса»).

    Ушли:
    • Сергей Иванов (вратарь, в СКА, закончилась аренда),
    • Руслан Ибатуллин (защитник),
    • Евгений Лисовец (защитник),
    • Егор Никитин (защитник, в «Динамо» Мск, закончилась аренда),
    • Юрий Паутов (защитник),
    • Алексей Соловьев (защитник, в «Авангард»),
    • Максим Чудинов (защитник),
    • Антон Берлев (нападающий, в «Торпедо»),
    • Дмитрий Бучельников (нападающий, в СКА, закончилась аренда),
    • Денис Голубев (нападающий),
    • Александр Горшков (нападающий),
    • Прохор Корбит (нападающий, в «Спартак»),
    • Павел Махановский (нападающий),
    • Егор Морозов (нападающий, в «Витязь»),
    • Клиффорд Пу (нападающий, в «Дуклу», Словакия),
    • Никита Ртищев (нападающий, в «Нефтехимик»).

    Ориентировочный состав «Адмирала» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Гутик — Ортега — Форье

    Шулак — Грман

    2 звено: Николаев — Аноховский — Старков

    Ручкин — Солянников

    3 звено: Родуолд — Шэн — Петьков

    Метальников — Янчевский

    4 звено: Завгородний — Скориков — Орлович-Грудков

    Вратари: Иванов (Демченко).

    Либор Шулак
    globallookpress.com

    В 1-м матче следующего сезона КХЛ «Адмирал» встретится с «Витязем» 4-го сентября.

    «Ак Барс»

    Главный тренер: Анвар Гатиятулин.

    Анвар Гатиятулин
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Альберт Яруллин (защитник, из «Трактора),
    • Егор Коршков (нападающий, из "Амура"),
    • Максим Марушев (нападающий, из "Сибири", вернулся из аренды).

    Ушли:
    • Кирилл Адамчук (защитник, в «Динамо» Мск),
    • Дмитрий Кагарлицкий (нападающий, в «Торпедо»),
    • Артем Лукоянов (нападающий),
    • Кирилл Петров (нападающий),
    • Александр Радулов (нападающий, в «Локомотив»),
    • Вадим Шипачев (нападающий, в «Динамо» Мн).

    Ориентировочный состав «Ак Барса» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Яшкин — Сафонов — Коршков

    Яруллин — Миллер

    2 звено: Барбер — Семенов — Кошелев

    Марченко — Лямкин

    3 звено: Галиев — Кателевский — Свечников

    Юдин — Лучевников

    4 звено: Терехов — Галимов — Дыняк

    Вратари: Билялов (Мифтахов).

    Тимур Билялов
    globallookpress.com

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» 5-го сентября.

    «Амур»

    Главный тренер: Андрей Мартемьянов.

    Андрей Мартемьянов
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Девин Броссо (нападающий, из «Куньлуня»),
    • Алекс Гальченюк (нападающий, из СКА),
    • Илья Талалуев (нападающий, из «Спартака»).

    Ушли:
    • Янис Калниньш (вратарь),
    • Егор Мартынов (защитник, в «Спартак»),
    • Елисей Минаев (защитник, в «Торпедо»),
    • Станислав Бочаров (нападающий),
    • Кирилл Капустин (нападающий),
    • Егор Коршков (нападающий, в «Ак Барс»),
    • Александр Лазарев (нападающий, в «Омские Крылья», ВХЛ),
    • Анатолий Никонцев (нападающий),
    • Петр Хохряков (нападающий).

    Ориентировочный состав «Амура» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Броссо — Гальченюк — Дрозг

    Ли — Гуркин

    2 звено: Барулин — Хохлачев — Бротхерст

    Брынцев — Щемеров

    3 звено: Талалуев — Шевченко — Панюков

    Мищенко — Рылов

    4 звено: Грецкий — Гиздатуллин — Слепец

    Вратари: Бобков (Лозебников).

    Ян Дрозг
    globallookpress.com

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Амур» сыграет против минского «Динамо» 5-го сентября.

    «Барыс»

    Главный тренер: Дэвид Немировски.

    Дэвид Немировски
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Никита Камалов (защитник, из СКА),
    • Андрей Буяльский (нападающий, «Вермонт», NCAA),
    • Владислав Кодола (нападающий, из «Динамо» Мн),
    • Максим Мухаметов (нападающий, из «Металлурга»).

    Ушли:
    • Андрей Шутов (вратарь, «Слован», Словакия),
    • Алекс Грант (защитник),
    • Нельсон Ножье (защитник),
    • Эмиль Нургалиев (защитник, в «Адмирал»),
    • Давид Скленичка (защитник, в «Лозанну», Швейцария),
    • Кристиан Хенкель (защитник, в «Динамо» Мн),
    • Егор Шалапов (защитник),
    • Дмитрий Гурков (нападающий),
    • Энтони Камара (нападающий),
    • Джозеф Лабейт (нападающий),
    • Максим Мусоров (нападающий, «Файф», Великобритания),
    • Понтус Оберг (нападающий),
    • Михаил Рахманов (нападающий),
    • Евгений Рымарев (нападающий),
    • Рудольф Червени (нападающий),
    • Аркадий Шестаков (нападающий, в «Адмирал»).

    Ориентировочный состав «Барыса» в следующем сезоне КХЛ:

    1 звено: Савицкий — Кодола — Старченко

    Камалов — Бекетаев

    2 звено: Асетов — Мухаметов — Муратов

    Гайтамиров — Данияр

    Вратарь: Бояркин.

    Роман Старченко
    globallookpress.com

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 «Барыс» сыграет против «Нефтехимика» 4-го сентября.

    «Лада»

    Главный тренер: Олег Браташ.

    Олег Браташ
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Максим Третьяк (вратарь, из «Сочи»),
    • Денис Баранцев (защитник, из «Автомобилиста»),
    • Егор Морозов (защитник, из «Сокола», ВХЛ),
    • Зият Пайгин (защитник, из «Сибири»),
    • Рафаэль Бикмуллин (нападающий, из «Нефтехимика»),
    • Архип Неколенко (нападающий, из «Металлурга»),
    • Егор Черников (нападающий, из «Югры», ВХЛ).

    Ушли:
    • Артем Бородкин (защитник),
    • Глеб Булычев (защитник),
    • Алексей Волгин (защитник, в «Сокол», ВХЛ),
    • Николай Демидов (защитник),
    • Мислав Росандич (защитник),
    • Георгий Солянников (защитник, в «Адмирал»),
    • Егор Бабенко (нападающий),
    • Алексей Васильков (нападающий, в «Сочи», вернулся из аренды),
    • Трой Джозефс (нападающий),
    • Скотт Космачук (нападающий),
    • Павел Куликов (нападающий),
    • Донат Стальнов (нападающий, в «Сочи», вернулся из аренды),
    • Сергей Шумаков (нападающий).

    Ориентировочный состав «Лады» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Сафин — Фисенко — Попугаев

    Пайгин — Березин

    2 звено: Алтыбармакян — Моисеев — Кугрышев

    Баранцев — Семин

    3 звено: Иванюженков — Неколенко — Бикмуллин

    Морозов — Минеев

    Вратари: Подъяпольский (Третьяк).

    Остап Сафин
    globallookpress.com

    В стартовом матче нового сезона КХЛ «Лада» сыграет против «Локомотива» 5-го сентября.

    «Металлург»

    Главный тренер: Андрей Разин.

    Андрей Разин
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Данил Башкиров (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
    • Скотт Уилсон (нападающий, из «Металлурга»),
    • Михаил Шалагин (нападающий, из «Шахтера», Беларусь).

    Ушли:
    • Александр Судницин (вратарь, завершил карьеру),
    • Никита Гребенкин (нападающий, в «Торонто», НХЛ),
    • Данила Квартальнов (нападающий),
    • Максим Мухаметов (нападающий, в «Барыс»),
    • Архип Неколенко (нападающий, в «Ладу»).

    Ориентировочный состав «Металлурга» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Михайлис — Юров — Петунин

    Яковлев — Пресс

    2 звено: Вовченко — Гераськин — Уилсон

    Хабаров — Минулин

    3 звено: Силантьев — Зернов — Башкиров

    Маклюков — Орехов

    4 звено: Шалагин — Джонсон — Грасс

    Вратари: Набоков (Подскребалин).

    ${VrezNews1}

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Металлург» сыграет против «Локомотива» 3-го сентября.

    «Нефтехимик»

    Главный тренер: Олег Леонтьев.

    Олег Леонтьев
    Телеграм-канал «Нефтехимика»

    Пришли:
    • Ярослав Озолин (вратарь, «Динамо» Мск, вернулся из аренды),
    • Владислав Леонтьев (защитник, из «Автомобилиста»),
    • Лука Профака (защитник, из «Сан-Диего», АХЛ),
    • Вячеслав Лещенко (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
    • Никита Ртищев (нападающий, из «Адмирала»),
    • Тимур Шарифьянов (нападающий, из «Динамо» Спб, ВХЛ).

    Ушли:
    • Андрей Тихомиров (вратарь),
    • Евгений Кашников (защитник, в «Автомобилист»),
    • Руслан Петрищев (защитник, в «Динамо» Мск),
    • Рафаэль Бикмуллин (нападающий, в «Ладу»),
    • Никита Буруянов (нападающий, в «Динамо» Мск, вернулся из аренды),
    • Никита Сетдиков (нападающий),
    • Даниил Скориков (нападающий, в «Адмирал»),
    • Наиль Якупов (нападающий).

    Ориентировочный состав «Нефтехимика» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Шафигуллин — Митякин — Ди

    Клок — Хлыстов

    2 звено: Белозеров — Дергачев — Лещенко

    Профака — Сериков

    3 звено: Соколов — Жукенов — Брюквин

    Пастухов — Леонтьев

    4 звено: Точилкин — Ураков — Ртищев

    Вратари: Долганов (Загидулин).

    Андрей Белозеров
    globallookpress.com

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Нефтехимик» встретится с «Барысом» 4-го сентября.

    «Салават Юлаев»

    Главный тренер: Виктор Козлов.

    Виктор Козлов
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Семен Луговяк (защитник, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
    • Илья Епищев (нападающий, из «Бурана», ВХЛ),
    • Евгений Сорокин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
    • Натан Тодд (нападающий, из «Сан-Хосе», АХЛ).

    Ушли:
    • Илья Ежов (вратарь, завершил карьеру),
    • Евгений Бирюков (защитник, завершил карьеру),
    • Павел Коледов (защитник, в «Авангард»),
    • Данил Башкиров (нападающий, в «Металлург»),
    • Иван Дроздов (нападающий, в ЦСКА),
    • Николай Кулемин (нападающий),
    • Вячеслав Лещенко (нападающий, в «Нефтехимик»),
    • Иван Манин (нападающий, из «Бурана», ВХЛ),
    • Денис Орлович-Грудков (нападающий, из «Адмирала»),
    • Евгений Тимкин (нападающий).

    Ориентировочный состав «Салавата Юлаева» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Алалыкин — Хмелевски — Ливо

    Панин — Науменков

    2 звено: Шаров — Тодд — Сучков

    Василевский — Зоркин

    3 звено: Гуськов — Ефремов — Кузьмин

    Варлов — Хафизуллин

    4 звено: Сорокин — Пименов — Бабенко

    Вратари: Самонов (Вязовой).

    ${VrezNews2}

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» 5-го сентября.

    «Сибирь»

    Главный тренер: Вадим Епанчинцев.

    Вадим Епанчинцев
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Федор Гордеев (защитник, из «Мэн», ECHL),
    • Егор Мартынов (защитник, из «Динамо» Мск),
    • Дмитрий Овчинников (нападающий, из «Торонто», АХЛ),
    • Валентин Пьянов (нападающий, из «Авангарда»),
    • Константин Суслов (нападающий, из «Автомобилиста»),
    • Сергей Широков (нападающий, из «Автомобилиста»).

    Ушли:
    • Антон Худобин (вратарь),
    • Зият Пайгин (защитник, в «Ладу»),
    • Максим Марушев (нападающий, в «Ак Барс», вернулся из аренды),
    • Артем Михеев (нападающий, в «Динамо» Мск).

    Ориентировочный состав «Сибири» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Бек — Андреофф — Овчинников

    Мерфи — Аланов

    2 звено: Широков — Пьянов — Бутузов

    Мартынов — Александров

    3 звено: Белоусов — Яковлев — Дубакин

    Морозов — Жуков

    4 звено: Гоголев — Назаров — Михалев

    Вратари: Красоткин (Костин).

    Тейлор Бек
    globallookpress.com

    В стартовом матче нового сезона КХЛ «Сибирь» сыграет против «Авангарда» 4-го сентября.

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    «Трактор»

    Главный тренер: Бенуа Гру.

    Бенуа Гру
    chl.ca

    Пришли:
    • Владислав Сухачев (вратарь, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
    • Алексей Щетилин (вратарь, из «Рубина», ВХЛ),
    • Марсель Ибрагимов (защитник, из ЦСКА),
    • Сергей Косовец (защитник, из «Сочи»),
    • Александр Кадейкин (нападающий, из СКА),
    • Алексей Липанов (нападающий, из «Спартака»),
    • Андрей Светлаков (нападающий, из ЦСКА),
    • Дилан Сикьора (нападающий, из «Шеллефтео», Швеция).

    Ушли:
    • Вячеслав Бутеец (вратарь, в «Анахайм», НХЛ),
    • Виктор Антипин (защитник),
    • Альберт Яруллин (защитник, в «Ак Барс»),
    • Петр Ясинский (защитник, в «Югру», ВХЛ),
    • Сергей Калинин (нападающий),
    • Джек Родуолд (нападающий, в «Адмирал»),
    • Никита Сошников (нападающий),
    • Андрей Чибисов (нападающий),
    • Марсель Шолохов (нападающий, в «Югру», ВХЛ),
    • Ярослав Аппаров (нападающий, в ЦСКА).

    Ориентировочный состав «Трактора» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Шабанов — Ткачев — Сикьора

    Телегин — Дронов

    2 звено: Дер-Аргучинцев — Кадейкин — Кравцов

    Блажиевский — Карпухин

    3 звено: Юртайкин — Светлаков — Жарков

    Ибрагимов — Косовец

    4 звено: Котляревский — Робинсон — Шаров

    Вратари: Фукале (Мыльников).

    Зак Фукале
    globallookpress.com

    В стартовом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет против «Автомобилиста» 4-го сентября.

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