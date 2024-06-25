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Галюченюк — в «Амуре», а Вей — в «Авангарде». Таблица переходов и составы команд Востока в новом сезоне КХЛ

В сентябре этого года стартует новый сезон КХЛ 2024/2025. Уже сейчас селекционеры комплектуют свои команды. Рассмотрим каждый клуб из Восточной конференции и прикинем ориентировочный состав на следующий сезон Континентальной лиги

«Авангард» Главный тренер: Сергей Звягин. Сергей Звягин Телеграм-канал «Авангарда» Пришли: Михаил Бердин (вратарь, из «Сочи»),

Даррен Диц (защитник, из ЦСКА),

Павел Коледов (защитник, из «Салавата Юлаева»),

Алексей Соловьев (защитник, из «Адмирала»),

Даниил Степанов (защитник, из «Южного Урала», ВХЛ),

Линдей Вей (нападающий, из «Мангейма», Германия),

Коул Касселс (нападающий, из «Сан-Хосе», АХЛ),

Лев Комиссаров (нападающий, из ЦСКА),

Вячеслав Малов (нападающий, из «Торпедо», вернулся из аренды),

Егор Манин (нападающий, из «Молота», ВХЛ),

Александр Перевалов (нападающий, из «Локомотива»),

Александр Яремчук (нападающий, из «Витязя»). Ушли: Лоренс Зинаддин (вратарь, в «Торпедо», закончилась аренда),

Андрей Мишуров (вратарь, в «Адмирал» на правах аренды),

Богдан Киселевич (защитник),

Тимур Кол (защитник, в СКА),

Егор Рыков (защитник),

Денис Венгрыжановский (нападающий, в «Сочи»),

Дамир Жафяров (нападающий),

Николай Прохоркин (нападающий),

Валентин Пьянов (нападающий, в «Сибирь»),

Райан Спунер (нападающий),

Иван Телегин (нападающий),

Глеб Трикозов (нападающий, в «Каролину», НХЛ),

Томаш Юрчо (нападающий). Ориентировочный состав «Авангарда» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Ткачев — Вей — Буше Шарипзянов — Чистяков 2 звено: Яремчук — Касселс — Рейнгардт Диц — Гуляев 3 звено: Мартынов — Николишин — Игумнов Коледов — Чмыхов 4 звено: Филатьев — Холодилин — Верба Вратари: Хомченко (Бердин). Владимир Ткачев globallookpress.com В 1-м матче нового сезона КХЛ «Авангард» сыграет против «Сибири» 4-го сентября. «Автомобилист» Главный тренер: Николай Заварухин. Николай Заварухин globallookpress.com Пришли: Артем Зубарев (защитник, из «Тамбова», ВХЛ),

Евгений Кашников (защитник, из «Нефтехимика»),

Степан Борисов (нападающий, из «Норильска», ВХЛ),

Олег Зайцев (нападающий, из «Норильска», ВХЛ),

Брендан Лайпсик (нападающий, из СКА),

Константин Хремкин (нападающий, из «Норильска», ВХЛ). Ушли: Денис Баранцев (защитник, в «Ладу»),

Владислав Леонтьев (защитник, в «Нефтехимик»),

Степан Островский (защитник, в «Тамбов», ВХЛ),

Егор Баранов (нападающий, в «Тамбов», ВХЛ),

Павел Воронков (нападающий, в «Рубин», ВХЛ),

Алексей Макеев (нападающий),

Сергей Широков (нападающий). Ориентировочный состав «Автомобилиста» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Голышев — Волк — Мейсек Трямкин — Блэкер 2 звено: Лайпсик — Да Коста — Кизимов Воробьев — Эберт 3 звено: Обидин — Бывальцев — Хрипунов Кашников — Зборовский 4 звено: Денежкин — Романцев — Каштанов Севостьянов — Осипов Вратари: Аликин (Галкин). Стефан Да Коста globallookpress.com В стартовом матче нового сезона КХЛ «Автомобилист» сыграет против «Трактора» 4-го сентября. «Адмирал» Главный тренер: Леонид Тамбиев. Леонид Тамбиев globallookpress.com Пришли: Никита Богданов (вратарь, из «Сочи»),

Андрей Мишуров (вратарь, из «Авангарда» на правах аренды),

Марио Грман (защитник, из «Витковице», Чехия),

Эмиль Нургалиев (защитник, из «Барыса»),

Семен Ручкин (защитник, из «Спартака»),

Георгий Солянников (защитник, из «Лады»),

Артем Николаев (нападающий, из «Сочи»),

Денис Орлович-Грудков (нападающий, из «Салавата Юлаева»),

Остин Ортега (нападающий, из «Мюнхена», Германия),

Джек Родуолд (нападающий, из «Трактора»),

Антон Сагадеев (нападающий, из «Сочи»),

Даниил Скориков (нападающий, из «Нефтехимика»),

Степан Старков (нападающий, из СКА),

Игорь Угольников (нападающий, из «Витязя»),

Аркадий Шестаков (нападающий, из «Барыса»). Ушли: Сергей Иванов (вратарь, в СКА, закончилась аренда),

Руслан Ибатуллин (защитник),

Евгений Лисовец (защитник),

Егор Никитин (защитник, в «Динамо» Мск, закончилась аренда),

Юрий Паутов (защитник),

Алексей Соловьев (защитник, в «Авангард»),

Максим Чудинов (защитник),

Антон Берлев (нападающий, в «Торпедо»),

Дмитрий Бучельников (нападающий, в СКА, закончилась аренда),

Денис Голубев (нападающий),

Александр Горшков (нападающий),

Прохор Корбит (нападающий, в «Спартак»),

Павел Махановский (нападающий),

Егор Морозов (нападающий, в «Витязь»),

Клиффорд Пу (нападающий, в «Дуклу», Словакия),

Никита Ртищев (нападающий, в «Нефтехимик»). Ориентировочный состав «Адмирала» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Гутик — Ортега — Форье Шулак — Грман 2 звено: Николаев — Аноховский — Старков Ручкин — Солянников 3 звено: Родуолд — Шэн — Петьков Метальников — Янчевский 4 звено: Завгородний — Скориков — Орлович-Грудков Вратари: Иванов (Демченко). Либор Шулак globallookpress.com В 1-м матче следующего сезона КХЛ «Адмирал» встретится с «Витязем» 4-го сентября. «Ак Барс» Главный тренер: Анвар Гатиятулин. Анвар Гатиятулин globallookpress.com Пришли: Альберт Яруллин (защитник, из «Трактора),

Егор Коршков (нападающий, из "Амура"),

Максим Марушев (нападающий, из "Сибири", вернулся из аренды). Ушли: Кирилл Адамчук (защитник, в «Динамо» Мск),

Дмитрий Кагарлицкий (нападающий, в «Торпедо»),

Артем Лукоянов (нападающий),

Кирилл Петров (нападающий),

Александр Радулов (нападающий, в «Локомотив»),

Вадим Шипачев (нападающий, в «Динамо» Мн). Ориентировочный состав «Ак Барса» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Яшкин — Сафонов — Коршков Яруллин — Миллер 2 звено: Барбер — Семенов — Кошелев Марченко — Лямкин 3 звено: Галиев — Кателевский — Свечников Юдин — Лучевников 4 звено: Терехов — Галимов — Дыняк Вратари: Билялов (Мифтахов). Тимур Билялов globallookpress.com В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» 5-го сентября. «Амур» Главный тренер: Андрей Мартемьянов. Андрей Мартемьянов globallookpress.com Пришли: Девин Броссо (нападающий, из «Куньлуня»),

Алекс Гальченюк (нападающий, из СКА),

Илья Талалуев (нападающий, из «Спартака»). Ушли: Янис Калниньш (вратарь),

Егор Мартынов (защитник, в «Спартак»),

Елисей Минаев (защитник, в «Торпедо»),

Станислав Бочаров (нападающий),

Кирилл Капустин (нападающий),

Егор Коршков (нападающий, в «Ак Барс»),

Александр Лазарев (нападающий, в «Омские Крылья», ВХЛ),

Анатолий Никонцев (нападающий),

Петр Хохряков (нападающий). Ориентировочный состав «Амура» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Броссо — Гальченюк — Дрозг Ли — Гуркин 2 звено: Барулин — Хохлачев — Бротхерст Брынцев — Щемеров 3 звено: Талалуев — Шевченко — Панюков Мищенко — Рылов 4 звено: Грецкий — Гиздатуллин — Слепец Вратари: Бобков (Лозебников). Ян Дрозг globallookpress.com В 1-м матче нового сезона КХЛ «Амур» сыграет против минского «Динамо» 5-го сентября. «Барыс» Главный тренер: Дэвид Немировски. Дэвид Немировски globallookpress.com Пришли: Никита Камалов (защитник, из СКА),

Андрей Буяльский (нападающий, «Вермонт», NCAA),

Владислав Кодола (нападающий, из «Динамо» Мн),

Максим Мухаметов (нападающий, из «Металлурга»).

Ушли: Андрей Шутов (вратарь, «Слован», Словакия),

Алекс Грант (защитник),

Нельсон Ножье (защитник),

Эмиль Нургалиев (защитник, в «Адмирал»),

Давид Скленичка (защитник, в «Лозанну», Швейцария),

Кристиан Хенкель (защитник, в «Динамо» Мн),

Егор Шалапов (защитник),

Дмитрий Гурков (нападающий),

Энтони Камара (нападающий),

Джозеф Лабейт (нападающий),

Максим Мусоров (нападающий, «Файф», Великобритания),

Понтус Оберг (нападающий),

Михаил Рахманов (нападающий),

Евгений Рымарев (нападающий),

Рудольф Червени (нападающий),

Аркадий Шестаков (нападающий, в «Адмирал»). Ориентировочный состав «Барыса» в следующем сезоне КХЛ: 1 звено: Савицкий — Кодола — Старченко Камалов — Бекетаев 2 звено: Асетов — Мухаметов — Муратов Гайтамиров — Данияр Вратарь: Бояркин. Роман Старченко globallookpress.com В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 «Барыс» сыграет против «Нефтехимика» 4-го сентября. «Лада» Главный тренер: Олег Браташ. Олег Браташ globallookpress.com Пришли: Максим Третьяк (вратарь, из «Сочи»),

Денис Баранцев (защитник, из «Автомобилиста»),

Егор Морозов (защитник, из «Сокола», ВХЛ),

Зият Пайгин (защитник, из «Сибири»),

Рафаэль Бикмуллин (нападающий, из «Нефтехимика»),

Архип Неколенко (нападающий, из «Металлурга»),

Егор Черников (нападающий, из «Югры», ВХЛ). Ушли: Артем Бородкин (защитник),

Глеб Булычев (защитник),

Алексей Волгин (защитник, в «Сокол», ВХЛ),

Николай Демидов (защитник),

Мислав Росандич (защитник),

Георгий Солянников (защитник, в «Адмирал»),

Егор Бабенко (нападающий),

Алексей Васильков (нападающий, в «Сочи», вернулся из аренды),

Трой Джозефс (нападающий),

Скотт Космачук (нападающий),

Павел Куликов (нападающий),

Донат Стальнов (нападающий, в «Сочи», вернулся из аренды),

Сергей Шумаков (нападающий). Ориентировочный состав «Лады» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Сафин — Фисенко — Попугаев Пайгин — Березин 2 звено: Алтыбармакян — Моисеев — Кугрышев Баранцев — Семин 3 звено: Иванюженков — Неколенко — Бикмуллин Морозов — Минеев Вратари: Подъяпольский (Третьяк). Остап Сафин globallookpress.com В стартовом матче нового сезона КХЛ «Лада» сыграет против «Локомотива» 5-го сентября. «Металлург» Главный тренер: Андрей Разин. Андрей Разин globallookpress.com Пришли: Данил Башкиров (нападающий, из «Салавата Юлаева»),

Скотт Уилсон (нападающий, из «Металлурга»),

Михаил Шалагин (нападающий, из «Шахтера», Беларусь). Ушли: Александр Судницин (вратарь, завершил карьеру),

Никита Гребенкин (нападающий, в «Торонто», НХЛ),

Данила Квартальнов (нападающий),

Максим Мухаметов (нападающий, в «Барыс»),

Архип Неколенко (нападающий, в «Ладу»). Ориентировочный состав «Металлурга» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Михайлис — Юров — Петунин Яковлев — Пресс 2 звено: Вовченко — Гераськин — Уилсон Хабаров — Минулин 3 звено: Силантьев — Зернов — Башкиров Маклюков — Орехов 4 звено: Шалагин — Джонсон — Грасс Вратари: Набоков (Подскребалин). ${VrezNews1} В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Металлург» сыграет против «Локомотива» 3-го сентября. «Нефтехимик» Главный тренер: Олег Леонтьев. Олег Леонтьев Телеграм-канал «Нефтехимика» Пришли: Ярослав Озолин (вратарь, «Динамо» Мск, вернулся из аренды),

Владислав Леонтьев (защитник, из «Автомобилиста»),

Лука Профака (защитник, из «Сан-Диего», АХЛ),

Вячеслав Лещенко (нападающий, из «Салавата Юлаева»),

Никита Ртищев (нападающий, из «Адмирала»),

Тимур Шарифьянов (нападающий, из «Динамо» Спб, ВХЛ). Ушли: Андрей Тихомиров (вратарь),

Евгений Кашников (защитник, в «Автомобилист»),

Руслан Петрищев (защитник, в «Динамо» Мск),

Рафаэль Бикмуллин (нападающий, в «Ладу»),

Никита Буруянов (нападающий, в «Динамо» Мск, вернулся из аренды),

Никита Сетдиков (нападающий),

Даниил Скориков (нападающий, в «Адмирал»),

Наиль Якупов (нападающий). Ориентировочный состав «Нефтехимика» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Шафигуллин — Митякин — Ди Клок — Хлыстов 2 звено: Белозеров — Дергачев — Лещенко Профака — Сериков 3 звено: Соколов — Жукенов — Брюквин Пастухов — Леонтьев 4 звено: Точилкин — Ураков — Ртищев Вратари: Долганов (Загидулин). Андрей Белозеров globallookpress.com В 1-м матче нового сезона КХЛ «Нефтехимик» встретится с «Барысом» 4-го сентября. «Салават Юлаев» Главный тренер: Виктор Козлов. Виктор Козлов globallookpress.com Пришли: Семен Луговяк (защитник, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),

Илья Епищев (нападающий, из «Бурана», ВХЛ),

Евгений Сорокин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),

Натан Тодд (нападающий, из «Сан-Хосе», АХЛ). Ушли: Илья Ежов (вратарь, завершил карьеру),

Евгений Бирюков (защитник, завершил карьеру),

Павел Коледов (защитник, в «Авангард»),

Данил Башкиров (нападающий, в «Металлург»),

Иван Дроздов (нападающий, в ЦСКА),

Николай Кулемин (нападающий),

Вячеслав Лещенко (нападающий, в «Нефтехимик»),

Иван Манин (нападающий, из «Бурана», ВХЛ),

Денис Орлович-Грудков (нападающий, из «Адмирала»),

Евгений Тимкин (нападающий). Ориентировочный состав «Салавата Юлаева» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Алалыкин — Хмелевски — Ливо Панин — Науменков 2 звено: Шаров — Тодд — Сучков Василевский — Зоркин 3 звено: Гуськов — Ефремов — Кузьмин Варлов — Хафизуллин 4 звено: Сорокин — Пименов — Бабенко Вратари: Самонов (Вязовой). ${VrezNews2} В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» 5-го сентября. «Сибирь» Главный тренер: Вадим Епанчинцев. Вадим Епанчинцев globallookpress.com Пришли: Федор Гордеев (защитник, из «Мэн», ECHL),

Егор Мартынов (защитник, из «Динамо» Мск),

Дмитрий Овчинников (нападающий, из «Торонто», АХЛ),

Валентин Пьянов (нападающий, из «Авангарда»),

Константин Суслов (нападающий, из «Автомобилиста»),

Сергей Широков (нападающий, из «Автомобилиста»). Ушли: Антон Худобин (вратарь),

Зият Пайгин (защитник, в «Ладу»),

Максим Марушев (нападающий, в «Ак Барс», вернулся из аренды),

Артем Михеев (нападающий, в «Динамо» Мск). Ориентировочный состав «Сибири» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Бек — Андреофф — Овчинников Мерфи — Аланов 2 звено: Широков — Пьянов — Бутузов Мартынов — Александров 3 звено: Белоусов — Яковлев — Дубакин Морозов — Жуков 4 звено: Гоголев — Назаров — Михалев Вратари: Красоткин (Костин). Тейлор Бек globallookpress.com В стартовом матче нового сезона КХЛ «Сибирь» сыграет против «Авангарда» 4-го сентября. 9500$ Играть Бонус новым игрокам las atlantis 500$ Играть Бонусы к первым ставкам bet365 «Трактор» Главный тренер: Бенуа Гру. Бенуа Гру chl.ca Пришли: Владислав Сухачев (вратарь, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),

Алексей Щетилин (вратарь, из «Рубина», ВХЛ),

Марсель Ибрагимов (защитник, из ЦСКА),

Сергей Косовец (защитник, из «Сочи»),

Александр Кадейкин (нападающий, из СКА),

Алексей Липанов (нападающий, из «Спартака»),

Андрей Светлаков (нападающий, из ЦСКА),

Дилан Сикьора (нападающий, из «Шеллефтео», Швеция). Ушли: Вячеслав Бутеец (вратарь, в «Анахайм», НХЛ),

Виктор Антипин (защитник),

Альберт Яруллин (защитник, в «Ак Барс»),

Петр Ясинский (защитник, в «Югру», ВХЛ),

Сергей Калинин (нападающий),

Джек Родуолд (нападающий, в «Адмирал»),

Никита Сошников (нападающий),

Андрей Чибисов (нападающий),

Марсель Шолохов (нападающий, в «Югру», ВХЛ),

Ярослав Аппаров (нападающий, в ЦСКА). Ориентировочный состав «Трактора» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Шабанов — Ткачев — Сикьора Телегин — Дронов 2 звено: Дер-Аргучинцев — Кадейкин — Кравцов Блажиевский — Карпухин 3 звено: Юртайкин — Светлаков — Жарков Ибрагимов — Косовец 4 звено: Котляревский — Робинсон — Шаров Вратари: Фукале (Мыльников). Зак Фукале globallookpress.com В стартовом матче нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет против «Автомобилиста» 4-го сентября.

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