Шипачев — в «Динамо» Минск, а Григоренко — в СКА. Таблица переходов и составы команд Запада в новом сезоне КХЛ

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Новый сезон КХЛ 2024/2025 стартует в самом начале сентября, а команды формируют составы уже сейчас. Рассмотрим все трансферы лиги в Западной конференции, которые случились в это межсезонье.

«Витязь» Главный тренер: Павел Десятков. Павел Десятков — новый главный тренер «Витязя» hclada.ru,https://hclada.ru/ Пришли: Григорий Ващенко (из СКА),

Стюард Дин (из «Манитобы», АХЛ),

Фредерик Готье(из«Ажуа»,Швейцария)

Наколас Баптист («Таппара», Финляндия),

Дмитрий Бучельников (из СКА),

Андрей Чивилев (из СКА, аренда),

Егор Морозов (из Адмирала). Ушли: Игорь Головков,

Николай Тимашов,

Виталий Попов,

Илья Аркалов,

Игорь Угольников (в «Адмирал»),

Скотт Уилсон (в «Металлург»),

Александр Яремчук (в «Авангард»). Ориентировочный состав «Витязя» на следующий сезон: 1 звено: Бучельников — Готье — Баптист Рой — Педан 2 звено: Цицюра — Барак — Дарьин Дин — Ващенко 3 звено: Кара — Чивилев — Савчик Воронков — Зотов 4 звено: Козлов — Галузин — Яровой Вратари: Дорожко (Шикин). Дерек Барак — нападающий «Витязя» globallookpress.com В первом матче сезона КХЛ 2024/2025 «Витязь» на своей площадке сыграет против «Адмирала» 4-го сентября. «Динамо» Москва Главный тренер: Алексей Кудашов. Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» Москва globallookpress.com Пришли: Евгений Ярославлев (вратарь, из «Зауралья», ВХЛ),

Кирилл Адамчук (защитник, из «Ак Барса»),

Егор Никитин (защитник, из «Адмирала», вернулся из аренды),

Руслан Петрищев (защитник, из «Нефтехимика»),

Артем Сергеев (защитник, из СКА),

Никита Буруянов (нападающий, из «Нефтехимика», вернулся из аренды),

Артем Михеев (нападающий, из «Сибири»),

Антон Слепышев (нападающий, из ЦСКА),

Артем Швец-Роговой (нападающий, из СКА). Ушли: Ярослав Озолин (вратарь, в «Нефтехимик», аренда),

Егор Мартынов (защитник, в «Сибирь),

Никита Гусев,

Илья Каблуков. Ориентировочный состав московского «Динамо» на следующий сезон: 1 звено: Слепышев — Уэл — Пакетт Сергеев — Менелл 2 звено: Рашевский — Оделл — Чернышов Ожиганов — Пыленков 3 звено: Михеев — Швец-Роговой — Петухов Адамчук — Зайцев 4 звено: Римашевский — Ильенко — Кудрявцев Готовец — Малышев Вратари: Коновалов (Моторыгин). «Динамо» Москва globallookpress.com В стартовом матче следующего сезона московское «Динамо» сыграет против «Куньлуня» 4-го сентября. «Динамо» Минск Главный тренер: Дмитрий Квартальнов. Дмитрий Квартальнов globallookpress.com Пришли: Андрей Кареев (вратарь, из «Спартака»),

Джошуа Брук (защитник, из «Лукко», Финляндия),

Никита Парфенюк (защитник, из «Куньлуня», вернулся из аренды),

Кристиан Хенкель (защитник, из «Барыса»),

Илья Усов (нападающий, из «Сиракьюза», АХЛ),

Вадим Шипачев (нападающий, из «Ак Барса»). Ушли: Алексей Колосов (вратарь, в «Лихай Вэлли», АХЛ),

Дилан Фергюсон (вратарь),

Павел Денисов (защитник, в «Северсталь», закончился срок аренды),

Иоаннис Калдис (защитник, в «Северсталь»),

Коди Керран (защитник),

Дмитрий Коробов (защитник),

Олег Пожиган (защитник),

Никита Смирнов (защитник, в СКА, закончился срок аренды),

Илья Шинкевич (защитник),

Владислав Кодола (нападающий, в «Барыс»),

Вячеслав Основин (нападающий),

Бретт Ричи (нападающий),

Александр Суворов (нападающий, в «Сочи»). Ориентировочный состав минского «Динамо» на следующий сезон: 1 звено: Волков — Шипачев — Энас Хэмилтон — Брук 2 звено: Мороз — Усов — Горбунов Хенкель — Уэлле 3 звено: Пинчук — Фриц — Сотишвили Лайл — Жихарев 4 звено: Михалев — Стась — Липский Вратари: Кареев (Вельмакин). Вадим Шипачев — новичок минского «Динамо» globallookpress.com В 1-м матче нового сезона КХЛ минское «Динамо» встретится с хабаровским «Амуром» 5-го сентября. «Куньлунь» Главный тренер: Михаил Кравец. Михаил Кравец — новый наставник «Куньлуня» globallookpress.com Пришли: Адам Кленденинг (защитник, из «Ильвеса», Финляндия),

Мартен Лефевр (защитник, «Эссят», Финляндия),

Иэн Маккошен (защитник, «Либерец», Чехия),

Джейден Хэлбгевакс (нападающий, «Фрелунда», Швеция). Ушли: Александр Лазушин (вратарь),

Никита Парфенюк (защитник, в «Динамо» Мн, вернулся из аренды),

Райан Спроул (защитник),

Девин Броссо (нападающий, в «Амур»),

Тайлер Граовац (нападающий),

Кори Кейн (нападающий),

Колин Кэмпбелл (нападающий),

Иван Лисин (нападающий),

Брэндон Макмиллан (нападающий),

Тему Пулккинен (нападающий),

Алекс Рич (нападающий),

Джемел Смит (нападающий). Ориентировочный состав «Куньлуня» на следующий сезон: 1 звено: Хэлбгевакс — Локхарт — Вонг Кленденинг — Лефевр 2 звено: Фу — Моел — Ип Маккошен — Меркли Вратари: Джурусик (Смит). Спенсер Фу — нападающий «Куньлуня» globallookpress.com В 1-м матче нового сезона КХЛ «Куньлунь» сыграет против московского «Динамо» 4-го сентября. «Локомотив» Главный тренер: Игорь Никитин. Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com Пришли: Александр Радулов (нападающий, из «Ак Барса»). Ушли: Иван Бочаров (вратарь),

Роман Бычков (защитник, в «Спартак»),

Егор Аверин (нападающий),

Сергей Андронов (нападающий, в СКА),

Александр Перевалов (нападающий, в «Авангард»). Ориентировочный состав «Локомотива» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Радулов — Шалунов — Каюмов Рафиков — Сергеев 2 звено: Березкин — Иванов — Алексеев Береглазов — Гернат 3 звено: Лихачев — Красковский — Никулин Елесин — Черепанов 4 звено: Чехович — Тесанов — Полунин Симашев. Вратари: Исаев (Мурашов). Максим Шалунов — нападающий «Локомотива» globallookpress.com В стартовом поединке нового сезона «Локомотив» встретится с магнитогорским «Металлургом» 3-го сентября. «Северсталь» Главный тренер: Андрей Козырев. Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com Пришли: Тимофей Королев (вратарь, из «Тамбова», ВХЛ),

Павел Денисов (защитник, из «Динамо» Мн, вернулся из аренды),

Иоаннис Калдис (защитник, из «Динамо» Мн),

Марк Марин (защитник),

Алексей Кручинин (нападающий, из «Торпедо»). Ушли: Михаил Тихонов (защитник),

Василий Шумилов (защитник, в «Торпедо»),

Никита Рожков (нападающий, в ЦСКА). Ориентировочный состав «Северстали» на следующий сезон: 1 звено: Ильин — Аймурзин — Пилипенко Калдис — Грудинин 2 звено: Кручинин — Абросимов — Коростелев Барберио — Иванов 3 звено: Лишка — Иванцов — Скоренов Буренов — Седов 4 звено: Муханов — Никитин — Рожков Давыдов Вратари: Самойлов (Шугаев). «Северсталь» globallookpress.com В 1-м матче в рамках нового сезона КХЛ «Северсталь» встретится с «Торпедо» 4-го сентября. СКА Главный тренер: Роман Ротенберг. Роман Ротенберг — главный тренер СКА globallookpress.com Пришли: Никита Смирнов (защитник, из «Динамо» Мн, вернулся из аренды),

Михаил Григоренко (нападающий, из ЦСКА),

Матвей Мичков (нападающий, из «Сочи», вернулся из аренды),

Сергей Плотников (нападающий, из ЦСКА),

Сергей Андронов (нападающий, из «Локомотива»). Ушли: Сергей Иванов (вратарь, в «Сочи» на правах аренды),

Юхан Маттссон (вратарь),

Михаил Пашнин (защитник),

Артем Сергеев (защитник, в «Динамо» Мск),

Захар Бардаков (нападающий),

Дмитрий Бучельников (нападающий, в «Витязь»),

Алекс Гальченюк (нападающий, в «Амур»),

Святослав Гребенщиков (нападающий),

Александр Кадейкин (нападающий, в «Трактор»),

Брендан Лайпсик (нападающий, в «Автомобилист»),

Борна Рендулич (нападающий),

Степан Старков (нападающий, в «Адмирал»),

Андрей Чивилев (нападающий, в «Витязь» на правах аренды),

Артем Швец-Роговой (нападающий, в «Динамо» Мск). Ориентировочный состав СКА на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Грицюк — Воробьев — Толчинский Педан — Никишин 2 звено: Хайруллин — Глотов — Григоренко Фальковский — Сапего 3 звено: Зыков — Андронов — Плотников Камалов — Федотов 4 звено: Алистров — Зинченко — Поляков Вратари: Серебряков (Плешков). СКА globallookpress.com В 1-м матче КХЛ сезона 2024/2025 СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга» 5-го сентября. «Спартак» Главный тренер: Алексей Жамнов. Алексей Жамнов — наставник «Спартака» globallookpress.com Пришли: Роман Бычков (защитник, из «Локомотива»),

Егор Мартынов (защитник, из «Амура»),

Андрей Миронов (защитник, из «Динамо» Мск),

Даниил Соболев (защитник, из «Брентфорда», OHL),

Константин Лукин (нападающий, из «Металлурга», Беларусь),

Адам Ружичка (нападающий, на правах свободного агента). Ушли: Андрей Кареев (вратарь, в «Динамо» Мн),

Семен Ручкин (защитник, в «Адмирал»),

Александр Бурмистров (нападающий),

Илья Ковальчук (нападающий),

Алексей Липанов (нападающий, в «Трактор»),

Илья Талалуев (нападающий, в «Амур»),

Максим Цыплаков (нападающий, в «Нью-Йорк Айлендерс», НХЛ). Ориентировочный состав «Спартака» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Голдобин — Морозов — Порядин Вишневский — Миронов 2 звено: Мальцев — Ружичка — Принц Чайковский — Кин 3 звено: Галимов — Локтионов — Беляев Зайцев — Рукавишников 4 звено: Филин — Рубцов — Чезганов Вратари: Рыбарь (Николаев). Николай Голдобин — нападающий «Спартака» globallookpress.com В стартовом матче нового сезона КХЛ «Спартак» сыграет против ЦСКА 5-го сентября. «Торпедо» Главный тренер: Игорь Ларионов. Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо» globallookpress.com Пришли: Лоренс Зинаддин (вратарь, из «Авангарда», вернулся из аренды),

Елисей Минаев (защитник, из «Амура»),

Александр Пелевин (защитник, из «Зауралья», ВХЛ),

Кирилл Стеклов (защитник, из «Зауралья», ВХЛ),

Маркус Филлипс (защитник, «Фехервар», ICEHL),

Василий Шумилов (защитник, из «Северстали»),

Михаил Абрамов (нападающий, из «Спрингфилда», АХЛ),

Антон Берлев (нападающий, из «Адмирала»),

Даниил Ильин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),

Дмитрий Кагарлицкий (нападающий, из «Ак Барса»),

Даниил Лапин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),

Артем Мисников (нападающий, из «Югры», ВХЛ),

Максим Неволин (нападающий, из «Динамо-Алтай», ВХЛ),

Денис Почивалов (нападающий, из АКМ, ВХЛ),

Данил Савунов (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),

Ю Сато (нападающий, из «Дизеля», ВХЛ),

Илья Чефанов (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ).

Ушли: Мэдисон Бауи (защитник),

Марк Марин (защитник, в «Северсталь»),

Николай Коваленко (нападающий, в «Колорадо», НХЛ),

Алексей Кручинин (нападающий, в «Северсталь»),

Олег Ли (нападающий),

Вячеслав Малов (нападающий, в «Авангард»). Ориентировочный состав «Торпедо» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Кагарлицкий — Летунов — Фирстов Конюшков — Филлипс 2 звено: Артамонов — Атанасов — Гончарук Бокун — Кирсанов 3 звено: Линч — Ларионов — Ян Орлов — Силаев 4 звено: Воронин — Берлев — Белевич Вратари: Кульбаков (Гуска). «Торпедо» globallookpress.com «Торпедо» в 1-м матче нового сезона КХЛ сыграет против «Северстали» 4-го сентября. «Сочи» Главный тренер: Сергей Зубов. Сергей Зубов возглавил «Сочи» globallookpress.com Пришли: Сергей Иванов (вратарь, из СКА на правах аренды),

Данил Мокрушев (защитник, из «Рубина», ВХЛ),

Алексей Васильков (нападающий, из «Лады», вернулся из аренды),

Денис Венгрыжановский (нападающий, из «Авангарда»),

Николай Елисеев (нападающий, на правах свободного агента),

Донат Стальнов (нападающий, из «Лады», вернулся из аренды),

Александр Суворов (нападающий, из «Динамо» Мн),

Игорь Швырев (нападающий, из «Югры», ВХЛ). Ушли: Михаил Бердин (вратарь, в «Авангард»),

Никита Богданов (вратарь, в «Адмирал»),

Максим Третьяк (вратарь, в «Сочи»),

Данила Галенюк (защитник, в СКА),

Сергей Косовец (защитник),

Джереми Бракко (нападающий),

Матвей Мичков (нападающий, в СКА, вернулся из аренды),

Александр Морозов (нападающий, в «Рязань-ВДВ», ВХЛ),

Артем Николаев (нападающий, в «Адмирал»),

Александр Перевалов (нападающий, в «Локомотив», вернулся из аренды),

Антон Сагадеев (нападающий, в Адмирал«). Ориентировочный состав «Сочи» на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Чебыкин — Криштоф — Суворов Грэм — Манухов 2 звено: Попов — Рассказов — Тянулин Ибрагимов — Корягин 3 звено: Швырев — Хафизов — Венгрыжановский Крощинский — Новиков 4 звено: Феоктистов — Стальнов — Авершин Вратари: Иванов (Тулинов). Кирилл Рассказов — нападающий «Сочи» globallookpress.com В 1-м матче нового сезона КХЛ «Сочи» сыграет против «Спартака» 7-го сентября. ЦСКА Главный тренер: Илья Воробьев. Илья Воробьев — новый наставник ЦСКА globallookpress.com Пришли: Александр Дрягилев (защитник, из «Югры», ВХЛ),

Иван Дроздов (нападающий, из «Салавата Юлаева»),

Никита Рожков (нападающий, из «Северстали»),

Ярослав Яппаров (нападающий, из «Трактора»). Ушли: Иван Федотов (вратарь, в «Филадельфию», НХЛ),

Александр Шарыченков (вратарь),

Даррен Диц (защитник, в «Авангард»),

Марсель Ибрагимов (защитник, в «Трактор»),

Колби Уильямс (защитник),

Михаил Григоренко (нападающий, в СКА),

Сергей Плотников (нападающий, в СКА),

Андрей Светлаков (нападающий, в «Трактор),

Антон Слепышев (нападающий, в "Динамо" Мск). Ориентировочный состав ЦСКА на следующий сезон КХЛ: 1 звено: Дроздов — Каменев — Окулов Нестеров — Провольнев 2 звено: Мамин — Карнаухов — Полтапов Классон — Дыбленко 3 звено: Абрамов — Соркин — Долженков Макаров — Брютов 4 звено: Рожков — Мингачев — Фатеев Вратари: Скотников (Гамзин). Никита Нестеров — защитник ЦСКА globallookpress.com В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 ЦСКА встретится со «Спартаком» 5-го сентября. Следите за всеми новостями спорта только на LiveSport.Ru.

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