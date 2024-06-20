Шипачев — в «Динамо» Минск, а Григоренко — в СКА. Таблица переходов и составы команд Запада в новом сезоне КХЛ

«Витязь»
Главный тренер: Павел Десятков.
Пришли:
- Григорий Ващенко (из СКА),
- Стюард Дин (из «Манитобы», АХЛ),
- Фредерик Готье(из«Ажуа»,Швейцария)
- Наколас Баптист («Таппара», Финляндия),
- Дмитрий Бучельников (из СКА),
- Андрей Чивилев (из СКА, аренда),
- Егор Морозов (из Адмирала).
Ушли:
- Игорь Головков,
- Николай Тимашов,
- Виталий Попов,
- Илья Аркалов,
- Игорь Угольников (в «Адмирал»),
- Скотт Уилсон (в «Металлург»),
- Александр Яремчук (в «Авангард»).
Ориентировочный состав «Витязя» на следующий сезон:
1 звено: Бучельников — Готье — Баптист
Рой — Педан
2 звено: Цицюра — Барак — Дарьин
Дин — Ващенко
3 звено: Кара — Чивилев — Савчик
Воронков — Зотов
4 звено: Козлов — Галузин — Яровой
Вратари: Дорожко (Шикин).
В первом матче сезона КХЛ 2024/2025 «Витязь» на своей площадке сыграет против «Адмирала» 4-го сентября.
«Динамо» Москва
Главный тренер: Алексей Кудашов.
Пришли:
- Евгений Ярославлев (вратарь, из «Зауралья», ВХЛ),
- Кирилл Адамчук (защитник, из «Ак Барса»),
- Егор Никитин (защитник, из «Адмирала», вернулся из аренды),
- Руслан Петрищев (защитник, из «Нефтехимика»),
- Артем Сергеев (защитник, из СКА),
- Никита Буруянов (нападающий, из «Нефтехимика», вернулся из аренды),
- Артем Михеев (нападающий, из «Сибири»),
- Антон Слепышев (нападающий, из ЦСКА),
- Артем Швец-Роговой (нападающий, из СКА).
Ушли:
- Ярослав Озолин (вратарь, в «Нефтехимик», аренда),
- Егор Мартынов (защитник, в «Сибирь),
- Никита Гусев,
- Илья Каблуков.
Ориентировочный состав московского «Динамо» на следующий сезон:
1 звено: Слепышев — Уэл — Пакетт
Сергеев — Менелл
2 звено: Рашевский — Оделл — Чернышов
Ожиганов — Пыленков
3 звено: Михеев — Швец-Роговой — Петухов
Адамчук — Зайцев
4 звено: Римашевский — Ильенко — Кудрявцев
Готовец — Малышев
Вратари: Коновалов (Моторыгин).
В стартовом матче следующего сезона московское «Динамо» сыграет против «Куньлуня» 4-го сентября.
«Динамо» Минск
Главный тренер: Дмитрий Квартальнов.
Пришли:
- Андрей Кареев (вратарь, из «Спартака»),
- Джошуа Брук (защитник, из «Лукко», Финляндия),
- Никита Парфенюк (защитник, из «Куньлуня», вернулся из аренды),
- Кристиан Хенкель (защитник, из «Барыса»),
- Илья Усов (нападающий, из «Сиракьюза», АХЛ),
- Вадим Шипачев (нападающий, из «Ак Барса»).
Ушли:
- Алексей Колосов (вратарь, в «Лихай Вэлли», АХЛ),
- Дилан Фергюсон (вратарь),
- Павел Денисов (защитник, в «Северсталь», закончился срок аренды),
- Иоаннис Калдис (защитник, в «Северсталь»),
- Коди Керран (защитник),
- Дмитрий Коробов (защитник),
- Олег Пожиган (защитник),
- Никита Смирнов (защитник, в СКА, закончился срок аренды),
- Илья Шинкевич (защитник),
- Владислав Кодола (нападающий, в «Барыс»),
- Вячеслав Основин (нападающий),
- Бретт Ричи (нападающий),
- Александр Суворов (нападающий, в «Сочи»).
Ориентировочный состав минского «Динамо» на следующий сезон:
1 звено: Волков — Шипачев — Энас
Хэмилтон — Брук
2 звено: Мороз — Усов — Горбунов
Хенкель — Уэлле
3 звено: Пинчук — Фриц — Сотишвили
Лайл — Жихарев
4 звено: Михалев — Стась — Липский
Вратари: Кареев (Вельмакин).
В 1-м матче нового сезона КХЛ минское «Динамо» встретится с хабаровским «Амуром» 5-го сентября.
«Куньлунь»
Главный тренер: Михаил Кравец.
Пришли:
- Адам Кленденинг (защитник, из «Ильвеса», Финляндия),
- Мартен Лефевр (защитник, «Эссят», Финляндия),
- Иэн Маккошен (защитник, «Либерец», Чехия),
- Джейден Хэлбгевакс (нападающий, «Фрелунда», Швеция).
Ушли:
- Александр Лазушин (вратарь),
- Никита Парфенюк (защитник, в «Динамо» Мн, вернулся из аренды),
- Райан Спроул (защитник),
- Девин Броссо (нападающий, в «Амур»),
- Тайлер Граовац (нападающий),
- Кори Кейн (нападающий),
- Колин Кэмпбелл (нападающий),
- Иван Лисин (нападающий),
- Брэндон Макмиллан (нападающий),
- Тему Пулккинен (нападающий),
- Алекс Рич (нападающий),
- Джемел Смит (нападающий).
Ориентировочный состав «Куньлуня» на следующий сезон:
1 звено: Хэлбгевакс — Локхарт — Вонг
Кленденинг — Лефевр
2 звено: Фу — Моел — Ип
Маккошен — Меркли
Вратари: Джурусик (Смит).
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Куньлунь» сыграет против московского «Динамо» 4-го сентября.
«Локомотив»
Главный тренер: Игорь Никитин.
Пришли:
- Александр Радулов (нападающий, из «Ак Барса»).
Ушли:
- Иван Бочаров (вратарь),
- Роман Бычков (защитник, в «Спартак»),
- Егор Аверин (нападающий),
- Сергей Андронов (нападающий, в СКА),
- Александр Перевалов (нападающий, в «Авангард»).
Ориентировочный состав «Локомотива» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Радулов — Шалунов — Каюмов
Рафиков — Сергеев
2 звено: Березкин — Иванов — Алексеев
Береглазов — Гернат
3 звено: Лихачев — Красковский — Никулин
Елесин — Черепанов
4 звено: Чехович — Тесанов — Полунин
Симашев.
Вратари: Исаев (Мурашов).
В стартовом поединке нового сезона «Локомотив» встретится с магнитогорским «Металлургом» 3-го сентября.
«Северсталь»
Главный тренер: Андрей Козырев.
Пришли:
- Тимофей Королев (вратарь, из «Тамбова», ВХЛ),
- Павел Денисов (защитник, из «Динамо» Мн, вернулся из аренды),
- Иоаннис Калдис (защитник, из «Динамо» Мн),
- Марк Марин (защитник),
- Алексей Кручинин (нападающий, из «Торпедо»).
Ушли:
- Михаил Тихонов (защитник),
- Василий Шумилов (защитник, в «Торпедо»),
- Никита Рожков (нападающий, в ЦСКА).
Ориентировочный состав «Северстали» на следующий сезон:
1 звено: Ильин — Аймурзин — Пилипенко
Калдис — Грудинин
2 звено: Кручинин — Абросимов — Коростелев
Барберио — Иванов
3 звено: Лишка — Иванцов — Скоренов
Буренов — Седов
4 звено: Муханов — Никитин — Рожков
Давыдов
Вратари: Самойлов (Шугаев).
В 1-м матче в рамках нового сезона КХЛ «Северсталь» встретится с «Торпедо» 4-го сентября.
СКА
Главный тренер: Роман Ротенберг.
Пришли:
- Никита Смирнов (защитник, из «Динамо» Мн, вернулся из аренды),
- Михаил Григоренко (нападающий, из ЦСКА),
- Матвей Мичков (нападающий, из «Сочи», вернулся из аренды),
- Сергей Плотников (нападающий, из ЦСКА),
- Сергей Андронов (нападающий, из «Локомотива»).
Ушли:
- Сергей Иванов (вратарь, в «Сочи» на правах аренды),
- Юхан Маттссон (вратарь),
- Михаил Пашнин (защитник),
- Артем Сергеев (защитник, в «Динамо» Мск),
- Захар Бардаков (нападающий),
- Дмитрий Бучельников (нападающий, в «Витязь»),
- Алекс Гальченюк (нападающий, в «Амур»),
- Святослав Гребенщиков (нападающий),
- Александр Кадейкин (нападающий, в «Трактор»),
- Брендан Лайпсик (нападающий, в «Автомобилист»),
- Борна Рендулич (нападающий),
- Степан Старков (нападающий, в «Адмирал»),
- Андрей Чивилев (нападающий, в «Витязь» на правах аренды),
- Артем Швец-Роговой (нападающий, в «Динамо» Мск).
Ориентировочный состав СКА на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Грицюк — Воробьев — Толчинский
Педан — Никишин
2 звено: Хайруллин — Глотов — Григоренко
Фальковский — Сапего
3 звено: Зыков — Андронов — Плотников
Камалов — Федотов
4 звено: Алистров — Зинченко — Поляков
Вратари: Серебряков (Плешков).
В 1-м матче КХЛ сезона 2024/2025 СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга» 5-го сентября.
«Спартак»
Главный тренер: Алексей Жамнов.
Пришли:
- Роман Бычков (защитник, из «Локомотива»),
- Егор Мартынов (защитник, из «Амура»),
- Андрей Миронов (защитник, из «Динамо» Мск),
- Даниил Соболев (защитник, из «Брентфорда», OHL),
- Константин Лукин (нападающий, из «Металлурга», Беларусь),
- Адам Ружичка (нападающий, на правах свободного агента).
Ушли:
- Андрей Кареев (вратарь, в «Динамо» Мн),
- Семен Ручкин (защитник, в «Адмирал»),
- Александр Бурмистров (нападающий),
- Илья Ковальчук (нападающий),
- Алексей Липанов (нападающий, в «Трактор»),
- Илья Талалуев (нападающий, в «Амур»),
- Максим Цыплаков (нападающий, в «Нью-Йорк Айлендерс», НХЛ).
Ориентировочный состав «Спартака» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Голдобин — Морозов — Порядин
Вишневский — Миронов
2 звено: Мальцев — Ружичка — Принц
Чайковский — Кин
3 звено: Галимов — Локтионов — Беляев
Зайцев — Рукавишников
4 звено: Филин — Рубцов — Чезганов
Вратари: Рыбарь (Николаев).
В стартовом матче нового сезона КХЛ «Спартак» сыграет против ЦСКА 5-го сентября.
«Торпедо»
Главный тренер: Игорь Ларионов.
Пришли:
- Лоренс Зинаддин (вратарь, из «Авангарда», вернулся из аренды),
- Елисей Минаев (защитник, из «Амура»),
- Александр Пелевин (защитник, из «Зауралья», ВХЛ),
- Кирилл Стеклов (защитник, из «Зауралья», ВХЛ),
- Маркус Филлипс (защитник, «Фехервар», ICEHL),
- Василий Шумилов (защитник, из «Северстали»),
- Михаил Абрамов (нападающий, из «Спрингфилда», АХЛ),
- Антон Берлев (нападающий, из «Адмирала»),
- Даниил Ильин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
- Дмитрий Кагарлицкий (нападающий, из «Ак Барса»),
- Даниил Лапин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
- Артем Мисников (нападающий, из «Югры», ВХЛ),
- Максим Неволин (нападающий, из «Динамо-Алтай», ВХЛ),
- Денис Почивалов (нападающий, из АКМ, ВХЛ),
- Данил Савунов (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
- Ю Сато (нападающий, из «Дизеля», ВХЛ),
- Илья Чефанов (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ).
Ушли:
- Мэдисон Бауи (защитник),
- Марк Марин (защитник, в «Северсталь»),
- Николай Коваленко (нападающий, в «Колорадо», НХЛ),
- Алексей Кручинин (нападающий, в «Северсталь»),
- Олег Ли (нападающий),
- Вячеслав Малов (нападающий, в «Авангард»).
Ориентировочный состав «Торпедо» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Кагарлицкий — Летунов — Фирстов
Конюшков — Филлипс
2 звено: Артамонов — Атанасов — Гончарук
Бокун — Кирсанов
3 звено: Линч — Ларионов — Ян
Орлов — Силаев
4 звено: Воронин — Берлев — Белевич
Вратари: Кульбаков (Гуска).
«Торпедо» в 1-м матче нового сезона КХЛ сыграет против «Северстали» 4-го сентября.
«Сочи»
Главный тренер: Сергей Зубов.
Пришли:
- Сергей Иванов (вратарь, из СКА на правах аренды),
- Данил Мокрушев (защитник, из «Рубина», ВХЛ),
- Алексей Васильков (нападающий, из «Лады», вернулся из аренды),
- Денис Венгрыжановский (нападающий, из «Авангарда»),
- Николай Елисеев (нападающий, на правах свободного агента),
- Донат Стальнов (нападающий, из «Лады», вернулся из аренды),
- Александр Суворов (нападающий, из «Динамо» Мн),
- Игорь Швырев (нападающий, из «Югры», ВХЛ).
Ушли:
- Михаил Бердин (вратарь, в «Авангард»),
- Никита Богданов (вратарь, в «Адмирал»),
- Максим Третьяк (вратарь, в «Сочи»),
- Данила Галенюк (защитник, в СКА),
- Сергей Косовец (защитник),
- Джереми Бракко (нападающий),
- Матвей Мичков (нападающий, в СКА, вернулся из аренды),
- Александр Морозов (нападающий, в «Рязань-ВДВ», ВХЛ),
- Артем Николаев (нападающий, в «Адмирал»),
- Александр Перевалов (нападающий, в «Локомотив», вернулся из аренды),
- Антон Сагадеев (нападающий, в Адмирал«).
Ориентировочный состав «Сочи» на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Чебыкин — Криштоф — Суворов
Грэм — Манухов
2 звено: Попов — Рассказов — Тянулин
Ибрагимов — Корягин
3 звено: Швырев — Хафизов — Венгрыжановский
Крощинский — Новиков
4 звено: Феоктистов — Стальнов — Авершин
Вратари: Иванов (Тулинов).
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Сочи» сыграет против «Спартака» 7-го сентября.
ЦСКА
Главный тренер: Илья Воробьев.
Пришли:
- Александр Дрягилев (защитник, из «Югры», ВХЛ),
- Иван Дроздов (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
- Никита Рожков (нападающий, из «Северстали»),
- Ярослав Яппаров (нападающий, из «Трактора»).
Ушли:
- Иван Федотов (вратарь, в «Филадельфию», НХЛ),
- Александр Шарыченков (вратарь),
- Даррен Диц (защитник, в «Авангард»),
- Марсель Ибрагимов (защитник, в «Трактор»),
- Колби Уильямс (защитник),
- Михаил Григоренко (нападающий, в СКА),
- Сергей Плотников (нападающий, в СКА),
- Андрей Светлаков (нападающий, в «Трактор),
- Антон Слепышев (нападающий, в "Динамо" Мск).
Ориентировочный состав ЦСКА на следующий сезон КХЛ:
1 звено: Дроздов — Каменев — Окулов
Нестеров — Провольнев
2 звено: Мамин — Карнаухов — Полтапов
Классон — Дыбленко
3 звено: Абрамов — Соркин — Долженков
Макаров — Брютов
4 звено: Рожков — Мингачев — Фатеев
Вратари: Скотников (Гамзин).
В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 ЦСКА встретится со «Спартаком» 5-го сентября.
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