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    Шипачев — в «Динамо» Минск, а Григоренко — в СКА. Таблица переходов и составы команд Запада в новом сезоне КХЛ

    СКА подписал лидеров ЦСКА, а Цыплаков продолжит карьеру в НХЛ. Материал о всех трансферах КХЛ в Западной конференции

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    Михаил Григоренко перешел в СКА
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    Михаил Григоренко перешел в СКА
    Новый сезон КХЛ 2024/2025 стартует в самом начале сентября, а команды формируют составы уже сейчас. Рассмотрим все трансферы лиги в Западной конференции, которые случились в это межсезонье.

    «Витязь»

    Главный тренер: Павел Десятков.

    Павел Десятков — новый главный тренер «Витязя»
    hclada.ru,https://hclada.ru/

    Пришли:
    • Григорий Ващенко (из СКА),
    • Стюард Дин (из «Манитобы», АХЛ),
    • Фредерик Готье(из«Ажуа»,Швейцария)
    • Наколас Баптист («Таппара», Финляндия),
    • Дмитрий Бучельников (из СКА),
    • Андрей Чивилев (из СКА, аренда),
    • Егор Морозов (из Адмирала).

    Ушли:
    • Игорь Головков,
    • Николай Тимашов,
    • Виталий Попов,
    • Илья Аркалов,
    • Игорь Угольников (в «Адмирал»),
    • Скотт Уилсон (в «Металлург»),
    • Александр Яремчук (в «Авангард»).

    Ориентировочный состав «Витязя» на следующий сезон:

    1 звено: Бучельников — Готье — Баптист

    Рой — Педан

    2 звено: Цицюра — Барак — Дарьин

    Дин — Ващенко

    3 звено: Кара — Чивилев — Савчик

    Воронков — Зотов

    4 звено: Козлов — Галузин — Яровой

    Вратари: Дорожко (Шикин).

    Дерек Барак — нападающий «Витязя»
    globallookpress.com

    В первом матче сезона КХЛ 2024/2025 «Витязь» на своей площадке сыграет против «Адмирала» 4-го сентября.

    «Динамо» Москва

    Главный тренер: Алексей Кудашов.

    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» Москва
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Евгений Ярославлев (вратарь, из «Зауралья», ВХЛ),
    • Кирилл Адамчук (защитник, из «Ак Барса»),
    • Егор Никитин (защитник, из «Адмирала», вернулся из аренды),
    • Руслан Петрищев (защитник, из «Нефтехимика»),
    • Артем Сергеев (защитник, из СКА),
    • Никита Буруянов (нападающий, из «Нефтехимика», вернулся из аренды),
    • Артем Михеев (нападающий, из «Сибири»),
    • Антон Слепышев (нападающий, из ЦСКА),
    • Артем Швец-Роговой (нападающий, из СКА).

    Ушли:
    • Ярослав Озолин (вратарь, в «Нефтехимик», аренда),
    • Егор Мартынов (защитник, в «Сибирь),
    • Никита Гусев,
    • Илья Каблуков.

    Ориентировочный состав московского «Динамо» на следующий сезон:

    1 звено: Слепышев — Уэл — Пакетт

    Сергеев — Менелл

    2 звено: Рашевский — Оделл — Чернышов

    Ожиганов — Пыленков

    3 звено: Михеев — Швец-Роговой — Петухов

    Адамчук — Зайцев

    4 звено: Римашевский — Ильенко — Кудрявцев

    Готовец — Малышев

    Вратари: Коновалов (Моторыгин).

    «Динамо» Москва
    globallookpress.com

    В стартовом матче следующего сезона московское «Динамо» сыграет против «Куньлуня» 4-го сентября.

    «Динамо» Минск

    Главный тренер: Дмитрий Квартальнов.

    Дмитрий Квартальнов
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Андрей Кареев (вратарь, из «Спартака»),
    • Джошуа Брук (защитник, из «Лукко», Финляндия),
    • Никита Парфенюк (защитник, из «Куньлуня», вернулся из аренды),
    • Кристиан Хенкель (защитник, из «Барыса»),
    • Илья Усов (нападающий, из «Сиракьюза», АХЛ),
    • Вадим Шипачев (нападающий, из «Ак Барса»).

    Ушли:
    • Алексей Колосов (вратарь, в «Лихай Вэлли», АХЛ),
    • Дилан Фергюсон (вратарь),
    • Павел Денисов (защитник, в «Северсталь», закончился срок аренды),
    • Иоаннис Калдис (защитник, в «Северсталь»),
    • Коди Керран (защитник),
    • Дмитрий Коробов (защитник),
    • Олег Пожиган (защитник),
    • Никита Смирнов (защитник, в СКА, закончился срок аренды),
    • Илья Шинкевич (защитник),
    • Владислав Кодола (нападающий, в «Барыс»),
    • Вячеслав Основин (нападающий),
    • Бретт Ричи (нападающий),
    • Александр Суворов (нападающий, в «Сочи»).

    Ориентировочный состав минского «Динамо» на следующий сезон:

    1 звено: Волков — Шипачев — Энас

    Хэмилтон — Брук

    2 звено: Мороз — Усов — Горбунов

    Хенкель — Уэлле

    3 звено: Пинчук — Фриц — Сотишвили

    Лайл — Жихарев

    4 звено: Михалев — Стась — Липский

    Вратари: Кареев (Вельмакин).

    Вадим Шипачев — новичок минского «Динамо»
    globallookpress.com

    В 1-м матче нового сезона КХЛ минское «Динамо» встретится с хабаровским «Амуром» 5-го сентября.

    «Куньлунь»

    Главный тренер: Михаил Кравец.

    Михаил Кравец — новый наставник «Куньлуня»
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Адам Кленденинг (защитник, из «Ильвеса», Финляндия),
    • Мартен Лефевр (защитник, «Эссят», Финляндия),
    • Иэн Маккошен (защитник, «Либерец», Чехия),
    • Джейден Хэлбгевакс (нападающий, «Фрелунда», Швеция).

    Ушли:
    • Александр Лазушин (вратарь),
    • Никита Парфенюк (защитник, в «Динамо» Мн, вернулся из аренды),
    • Райан Спроул (защитник),
    • Девин Броссо (нападающий, в «Амур»),
    • Тайлер Граовац (нападающий),
    • Кори Кейн (нападающий),
    • Колин Кэмпбелл (нападающий),
    • Иван Лисин (нападающий),
    • Брэндон Макмиллан (нападающий),
    • Тему Пулккинен (нападающий),
    • Алекс Рич (нападающий),
    • Джемел Смит (нападающий).

    Ориентировочный состав «Куньлуня» на следующий сезон:

    1 звено: Хэлбгевакс — Локхарт — Вонг

    Кленденинг — Лефевр

    2 звено: Фу — Моел — Ип

    Маккошен — Меркли

    Вратари: Джурусик (Смит).

    Спенсер Фу — нападающий «Куньлуня»
    globallookpress.com

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Куньлунь» сыграет против московского «Динамо» 4-го сентября.

    «Локомотив»

    Главный тренер: Игорь Никитин.

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Александр Радулов (нападающий, из «Ак Барса»).

    Ушли:
    • Иван Бочаров (вратарь),
    • Роман Бычков (защитник, в «Спартак»),
    • Егор Аверин (нападающий),
    • Сергей Андронов (нападающий, в СКА),
    • Александр Перевалов (нападающий, в «Авангард»).

    Ориентировочный состав «Локомотива» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Радулов — Шалунов — Каюмов

    Рафиков — Сергеев

    2 звено: Березкин — Иванов — Алексеев

    Береглазов — Гернат

    3 звено: Лихачев — Красковский — Никулин

    Елесин — Черепанов

    4 звено: Чехович — Тесанов — Полунин

    Симашев.

    Вратари: Исаев (Мурашов).

    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»
    globallookpress.com

    В стартовом поединке нового сезона «Локомотив» встретится с магнитогорским «Металлургом» 3-го сентября.

    «Северсталь»

    Главный тренер: Андрей Козырев.

    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Тимофей Королев (вратарь, из «Тамбова», ВХЛ),
    • Павел Денисов (защитник, из «Динамо» Мн, вернулся из аренды),
    • Иоаннис Калдис (защитник, из «Динамо» Мн),
    • Марк Марин (защитник),
    • Алексей Кручинин (нападающий, из «Торпедо»).

    Ушли:
    • Михаил Тихонов (защитник),
    • Василий Шумилов (защитник, в «Торпедо»),
    • Никита Рожков (нападающий, в ЦСКА).

    Ориентировочный состав «Северстали» на следующий сезон:

    1 звено: Ильин — Аймурзин — Пилипенко

    Калдис — Грудинин

    2 звено: Кручинин — Абросимов — Коростелев

    Барберио — Иванов

    3 звено: Лишка — Иванцов — Скоренов

    Буренов — Седов

    4 звено: Муханов — Никитин — Рожков

    Давыдов

    Вратари: Самойлов (Шугаев).

    «Северсталь»
    globallookpress.com

    В 1-м матче в рамках нового сезона КХЛ «Северсталь» встретится с «Торпедо» 4-го сентября.

    СКА

    Главный тренер: Роман Ротенберг.

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Никита Смирнов (защитник, из «Динамо» Мн, вернулся из аренды),
    • Михаил Григоренко (нападающий, из ЦСКА),
    • Матвей Мичков (нападающий, из «Сочи», вернулся из аренды),
    • Сергей Плотников (нападающий, из ЦСКА),
    • Сергей Андронов (нападающий, из «Локомотива»).

    Ушли:
    • Сергей Иванов (вратарь, в «Сочи» на правах аренды),
    • Юхан Маттссон (вратарь),
    • Михаил Пашнин (защитник),
    • Артем Сергеев (защитник, в «Динамо» Мск),
    • Захар Бардаков (нападающий),
    • Дмитрий Бучельников (нападающий, в «Витязь»),
    • Алекс Гальченюк (нападающий, в «Амур»),
    • Святослав Гребенщиков (нападающий),
    • Александр Кадейкин (нападающий, в «Трактор»),
    • Брендан Лайпсик (нападающий, в «Автомобилист»),
    • Борна Рендулич (нападающий),
    • Степан Старков (нападающий, в «Адмирал»),
    • Андрей Чивилев (нападающий, в «Витязь» на правах аренды),
    • Артем Швец-Роговой (нападающий, в «Динамо» Мск).

    Ориентировочный состав СКА на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Грицюк — Воробьев — Толчинский

    Педан — Никишин

    2 звено: Хайруллин — Глотов — Григоренко

    Фальковский — Сапего

    3 звено: Зыков — Андронов — Плотников

    Камалов — Федотов

    4 звено: Алистров — Зинченко — Поляков

    Вратари: Серебряков (Плешков).

    СКА
    globallookpress.com

    В 1-м матче КХЛ сезона 2024/2025 СКА сыграет против магнитогорского «Металлурга» 5-го сентября.

    «Спартак»

    Главный тренер: Алексей Жамнов.

    Алексей Жамнов — наставник «Спартака»
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Роман Бычков (защитник, из «Локомотива»),
    • Егор Мартынов (защитник, из «Амура»),
    • Андрей Миронов (защитник, из «Динамо» Мск),
    • Даниил Соболев (защитник, из «Брентфорда», OHL),
    • Константин Лукин (нападающий, из «Металлурга», Беларусь),
    • Адам Ружичка (нападающий, на правах свободного агента).

    Ушли:
    • Андрей Кареев (вратарь, в «Динамо» Мн),
    • Семен Ручкин (защитник, в «Адмирал»),
    • Александр Бурмистров (нападающий),
    • Илья Ковальчук (нападающий),
    • Алексей Липанов (нападающий, в «Трактор»),
    • Илья Талалуев (нападающий, в «Амур»),
    • Максим Цыплаков (нападающий, в «Нью-Йорк Айлендерс», НХЛ).

    Ориентировочный состав «Спартака» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Голдобин — Морозов — Порядин

    Вишневский — Миронов

    2 звено: Мальцев — Ружичка — Принц

    Чайковский — Кин

    3 звено: Галимов — Локтионов — Беляев

    Зайцев — Рукавишников

    4 звено: Филин — Рубцов — Чезганов

    Вратари: Рыбарь (Николаев).

    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»
    globallookpress.com

    В стартовом матче нового сезона КХЛ «Спартак» сыграет против ЦСКА 5-го сентября.

    «Торпедо»

    Главный тренер: Игорь Ларионов.

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Лоренс Зинаддин (вратарь, из «Авангарда», вернулся из аренды),
    • Елисей Минаев (защитник, из «Амура»),
    • Александр Пелевин (защитник, из «Зауралья», ВХЛ),
    • Кирилл Стеклов (защитник, из «Зауралья», ВХЛ),
    • Маркус Филлипс (защитник, «Фехервар», ICEHL),
    • Василий Шумилов (защитник, из «Северстали»),
    • Михаил Абрамов (нападающий, из «Спрингфилда», АХЛ),
    • Антон Берлев (нападающий, из «Адмирала»),
    • Даниил Ильин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
    • Дмитрий Кагарлицкий (нападающий, из «Ак Барса»),
    • Даниил Лапин (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
    • Артем Мисников (нападающий, из «Югры», ВХЛ),
    • Максим Неволин (нападающий, из «Динамо-Алтай», ВХЛ),
    • Денис Почивалов (нападающий, из АКМ, ВХЛ),
    • Данил Савунов (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ),
    • Ю Сато (нападающий, из «Дизеля», ВХЛ),
    • Илья Чефанов (нападающий, из «Металлурга» Нк, ВХЛ).

    Ушли:
    • Мэдисон Бауи (защитник),
    • Марк Марин (защитник, в «Северсталь»),
    • Николай Коваленко (нападающий, в «Колорадо», НХЛ),
    • Алексей Кручинин (нападающий, в «Северсталь»),
    • Олег Ли (нападающий),
    • Вячеслав Малов (нападающий, в «Авангард»).

    Ориентировочный состав «Торпедо» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Кагарлицкий — Летунов — Фирстов

    Конюшков — Филлипс

    2 звено: Артамонов — Атанасов — Гончарук

    Бокун — Кирсанов

    3 звено: Линч — Ларионов — Ян

    Орлов — Силаев

    4 звено: Воронин — Берлев — Белевич

    Вратари: Кульбаков (Гуска).

    «Торпедо»
    globallookpress.com

    «Торпедо» в 1-м матче нового сезона КХЛ сыграет против «Северстали» 4-го сентября.

    «Сочи»

    Главный тренер: Сергей Зубов.

    Сергей Зубов возглавил «Сочи»
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Сергей Иванов (вратарь, из СКА на правах аренды),
    • Данил Мокрушев (защитник, из «Рубина», ВХЛ),
    • Алексей Васильков (нападающий, из «Лады», вернулся из аренды),
    • Денис Венгрыжановский (нападающий, из «Авангарда»),
    • Николай Елисеев (нападающий, на правах свободного агента),
    • Донат Стальнов (нападающий, из «Лады», вернулся из аренды),
    • Александр Суворов (нападающий, из «Динамо» Мн),
    • Игорь Швырев (нападающий, из «Югры», ВХЛ).

    Ушли:
    • Михаил Бердин (вратарь, в «Авангард»),
    • Никита Богданов (вратарь, в «Адмирал»),
    • Максим Третьяк (вратарь, в «Сочи»),
    • Данила Галенюк (защитник, в СКА),
    • Сергей Косовец (защитник),
    • Джереми Бракко (нападающий),
    • Матвей Мичков (нападающий, в СКА, вернулся из аренды),
    • Александр Морозов (нападающий, в «Рязань-ВДВ», ВХЛ),
    • Артем Николаев (нападающий, в «Адмирал»),
    • Александр Перевалов (нападающий, в «Локомотив», вернулся из аренды),
    • Антон Сагадеев (нападающий, в Адмирал«).

    Ориентировочный состав «Сочи» на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Чебыкин — Криштоф — Суворов

    Грэм — Манухов

    2 звено: Попов — Рассказов — Тянулин

    Ибрагимов — Корягин

    3 звено: Швырев — Хафизов — Венгрыжановский

    Крощинский — Новиков

    4 звено: Феоктистов — Стальнов — Авершин

    Вратари: Иванов (Тулинов).

    Кирилл Рассказов — нападающий «Сочи»
    globallookpress.com

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Сочи» сыграет против «Спартака» 7-го сентября.

    ЦСКА

    Главный тренер: Илья Воробьев.

    Илья Воробьев — новый наставник ЦСКА
    globallookpress.com

    Пришли:
    • Александр Дрягилев (защитник, из «Югры», ВХЛ),
    • Иван Дроздов (нападающий, из «Салавата Юлаева»),
    • Никита Рожков (нападающий, из «Северстали»),
    • Ярослав Яппаров (нападающий, из «Трактора»).

    Ушли:
    • Иван Федотов (вратарь, в «Филадельфию», НХЛ),
    • Александр Шарыченков (вратарь),
    • Даррен Диц (защитник, в «Авангард»),
    • Марсель Ибрагимов (защитник, в «Трактор»),
    • Колби Уильямс (защитник),
    • Михаил Григоренко (нападающий, в СКА),
    • Сергей Плотников (нападающий, в СКА),
    • Андрей Светлаков (нападающий, в «Трактор),
    • Антон Слепышев (нападающий, в "Динамо" Мск).

    Ориентировочный состав ЦСКА на следующий сезон КХЛ:

    1 звено: Дроздов — Каменев — Окулов

    Нестеров — Провольнев

    2 звено: Мамин — Карнаухов — Полтапов

    Классон — Дыбленко

    3 звено: Абрамов — Соркин — Долженков

    Макаров — Брютов

    4 звено: Рожков — Мингачев — Фатеев

    Вратари: Скотников (Гамзин).

    Никита Нестеров — защитник ЦСКА
    globallookpress.com

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 ЦСКА встретится со «Спартаком» 5-го сентября.

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