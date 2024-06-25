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    «Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли

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    «Флорида» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» со счетом 2:1.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Сэм Райнхарт, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24, Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями.

    У «Ойлерз» единственный гол забил Маттиас Янмарк.

    «Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).

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