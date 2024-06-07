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    Генменеджер «Трактора» о подписании Сикуры: Нам нужен игрок атаки именно такого типажа

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о подписании контракта с канадским нападающим Диланом Сикурой.

    Дилан Сикура — новичок «Трактора»
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    Дилан Сикура — новичок «Трактора»

    Напомним, что форвард будет выступать в клубе до конца сезона 2024/2025.

    «Дилан Сикура станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведённым в Европе, и сразу успешным. С "Шеллефтео" впервые за десять лет Сикура стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре.

    В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. "Трактору" был нужен игрок атаки именно такого типажа, и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведёт в Челябинске», — приводит слова Волкова сайт «Трактора».

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    • В прошедшем сезоне Сикура выступал за шведский «Шеллефтео», провел 49 матчей и набрал 26 (10+16) очков.

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