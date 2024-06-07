Генменеджер «Трактора» о подписании Сикуры: Нам нужен игрок атаки именно такого типажа

Генеральный менеджервысказался о подписании контракта с канадским нападающим

Напомним, что форвард будет выступать в клубе до конца сезона 2024/2025.

«Дилан Сикура станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведённым в Европе, и сразу успешным. С "Шеллефтео" впервые за десять лет Сикура стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре.

В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. "Трактору" был нужен игрок атаки именно такого типажа, и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведёт в Челябинске», — приводит слова Волкова сайт «Трактора».

В прошедшем сезоне Сикура выступал за шведский «Шеллефтео», провел 49 матчей и набрал 26 (10+16) очков.