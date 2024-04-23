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    Джонсон об игре Набокова: Он невероятен, лучший игрок «Металлурга»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высоко оценил игру голкипера команды Ильи Набокова.

    Илья Набоков
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    Илья Набоков

    «Игра Набокова? Он невероятен. Это наш лучший игрок. Он спас нас сегодня. Нужно лучше помогать ему в определённых зонах, но он был невероятен.

    Получается ли у Андрея Разина успокоить игроков, чтобы заранее не дать волю эмоциям? Это зависит и от игроков. Мы должны помогать друг другу как команда. Это самое весёлое время года, не нужно нервничать. У нас хорошая команда, мы знаем это. Нужно продолжать делать свою работу, — сказал Джонсон Чемпионату.

    В розыгрыше Кубка Гагарина Набоков провел 22 матча за "Металлург", отразил 94.39% бросков при коэффициенте надежности 1.76.

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