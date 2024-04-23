Джонсон об игре Набокова: Он невероятен, лучший игрок «Металлурга»

Нападающийвысоко оценил игру голкипера команды

«Игра Набокова? Он невероятен. Это наш лучший игрок. Он спас нас сегодня. Нужно лучше помогать ему в определённых зонах, но он был невероятен.

Получается ли у Андрея Разина успокоить игроков, чтобы заранее не дать волю эмоциям? Это зависит и от игроков. Мы должны помогать друг другу как команда. Это самое весёлое время года, не нужно нервничать. У нас хорошая команда, мы знаем это. Нужно продолжать делать свою работу, — сказал Джонсон Чемпионату.

В розыгрыше Кубка Гагарина Набоков провел 22 матча за "Металлург", отразил 94.39% бросков при коэффициенте надежности 1.76.

Напомним, что "магнитка" ведет в финальной серии плей-офф КХЛ с "Локомотивом" со счетом 3:0. Четвертая игра между этими командами состоится завтра, 24-го апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.