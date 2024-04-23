начнут матч в 04:30 в Кубке Стэнли, 23.04.2024.

Последний матч: «Даллас» — «Вегас» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Даллас»).

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