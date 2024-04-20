Никитин: Наши парни начитались ваших ожиданий и поверили в это

Главный тренеррассказал о неудачном старте «железнодорожников» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с

«Ожидали, что мы задавим молодую "магнитку"? Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это.

Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — передает слова Никитина Чемпионат.

После поражения во 2-м матче финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1) «Локомотив» проигрывает своему сопернику со счетом в серии 0:2. Следующий матч между этими командами состоится 22-го апреля в Ярославле.