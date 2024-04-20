2-й таймМанчестер Сити — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри и Коул Палмер«Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн
  • 18:34
    • «Балтика» вырвала победу у «Крыльев Советов» на 90+6-й минуте
  • 17:09
    • «Металлург» выиграл у «Локомотива» и увеличил преимущество в финальной серии
    Все новости спорта

    Никитин: Наши парни начитались ваших ожиданий и поверили в это

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о неудачном старте «железнодорожников» в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с «Металлургом».

    Игорь Никитин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин

    «Ожидали, что мы задавим молодую "магнитку"? Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это.

    Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — передает слова Никитина Чемпионат.

  • Александр Зайцев: Пас рукой судьи должны видеть изначально
  • Комментарий арбитра международной категории после второго матча финальной серии Кубка Гагарина-2024
  • Сегодня

    • После поражения во 2-м матче финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1) «Локомотив» проигрывает своему сопернику со счетом в серии 0:2. Следующий матч между этими командами состоится 22-го апреля в Ярославле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» не пустит «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно переиграть «Ахмат»?
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» проиграет «волкам» и выпадет из чемпионской гонки АПЛ?
  • «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жирона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие