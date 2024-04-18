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    Владимир Плющев: Быстрый гол помог «Металлургу» в первом матче с «Локо»

    Комментарий экс-наставника сборной России после стартового матча финальной серии Кубка Гагарина-2024

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    Владимир Плющев
    Заслуженный тренер России, экс-наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал для LiveSport.Ru исход первого матча финала Кубка Гагарина-2024 между «Магниткой» и «Локомотивом», выразив мнение, что если серия затянется, преимущество получат ярославцы.
    — По вашему мнению, закономерен ли исход первого матча финала?

    — Игра получилась достаточно нервная, впрочем, в этом нет ничего удивительного, командам необходимо было «вкатиться» в серию. «Магнитка» начинала ее дома, полные трибуны, болельщики гнали команду вперед. «Локомотив» давно не играл, действовал по ходу игры вязко, старался не допускать ошибок, избрав выжидательную тактику. Выиграть могли, как одни, так и другие.

    — Если бы «Металлург» быстро не сравнял счет, смог бы он вытащить эту игру?

    — Бесспорно, быстрый гол помог хозяевам. Я бы сказал, придал им уверенности. Психологическое преимущество после этого было на стороне команды Андрея Разина. Как бы сложилось — предположить сложно. Я, к примеру, думал, что игра будет закрытой до самой концовки основного времени и не исключал вероятности того, что в итоге команды за 60 минут победителя не выявят. А получилось не так.

    — Вы ждете вязкий хоккей в исполнении «Локомотива» на протяжении всей серии?

    — Думаю, что в таком же стиле команда продолжит играть. По крайней мере, вторая игра в Магнитогорске будет точно такой же. Дома, вероятно, железнодорожники несколько изменят тактику. Но вообще, голы команде Игоря Никитина даются нелегко.

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    • — Кого бы вы выделили в игре под номером один?

    — Мне понравилось, как сыграли вратари и вины голкипера «Локомотива» в том, что «Магнитка» сумела забить на последних секундах, нет никакой. Да и защита в целом и у тех, и у других, сыграла надежно. А вот от нападения я все же ждал больше импровизации, форварды должны больше лезть на пятак, создавать моменты.

    — Можно сказать, что второй матч будет определяющим, кто его выиграет, тот и выиграет серию? Ведь одно дело 2-0, другое 1-1.

    — Я бы не стал так утверждать. Если даже «Локомотив» проиграет, он дома вполне может наверстать упущенное и «вернуться в серию». Знаю одно, если серия затянется, то в этом случае преимущество получит клуб из Ярославля. Ведь у «Магнитки» была тяжелая, семиматчевая серия с «Автомобилистом», которая отняла у игроков очень много сил.

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    — В двух финалах — КХЛ и МХЛ представители Ярославля. Это означает, что в Ярославле самая сильная школа?

    — В Ярославле всегда активно работала школа, приглашая перспективных ребят из других городов. Два финала это бесспорно отличный результат. Только вот «звездочек» ярославских не видно. И можно разглядеть только под микроскопом. По крайне мере, пока никто из них не заявил о себе в полный голос.

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