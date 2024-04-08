ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Динамо» — «Спартак»Подарок от Лещука. «Спартак» одолел «Динамо» из-за ошибок вратаря
  • 23:42
    • «Ювентус» победил «Фиорентину» с минимальным счетом
  • 23:18
    • Касаткина проиграла в финале турнира в Чарльстоне
  • 22:10
    • Игроки «Фенербахче» демонстративно покинули поле в матче на Суперкубок Турции
  • 21:42
    • Дубль Соболева принес «Спартаку» победу в матче с «Динамо»
  • 19:26
    • «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Анахайм — Сент-Луис: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Сент-Луис начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 08.04.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сент-Луис» — «Анахайм» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Сент-Луис.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Касаткина остановить Коллинз и взять титул в Чарльстоне?
  • Касактина — Коллинз. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» докажет, что он фаворит
  • «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рубин» окажется сильнее «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Вахда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашеро — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Де Минор — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие