«Автомобилист» — «Металлург»: составы, коэффициенты, прогноз

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
В составе «Автомобилиста» вновь не сыграет один из лидеров команды Кертис Волк.
Состав «Автомобилиста».
hc-avto.ru
У «Металлурга» в состав вернулся нападающий Максим Карпов, а Максим Мухаметов не сыграет в предстоящем матче. Именно он получил большой штраф в предыдущей встрече.
Состав «Металлурга».
metallurg.ru
Третий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится сегодня, 7-го апреля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.