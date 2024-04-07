«Автомобилист» — «Металлург»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на 3-й матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В составе «Автомобилиста» вновь не сыграет один из лидеров команды Кертис Волк.

Состав «Автомобилиста». hc-avto.ru

У «Металлурга» в состав вернулся нападающий Максим Карпов, а Максим Мухаметов не сыграет в предстоящем матче. Именно он получил большой штраф в предыдущей встрече.

Состав «Металлурга». metallurg.ru

Третий матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится сегодня, 7-го апреля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.