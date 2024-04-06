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    Трикозов покинет «Авангард» и отправится в систему «Каролины»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард НХЛ Каролина Харрикейнз
    Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что нападающий команды Глеб Трикозов не будет продлевать контракт с омским клубом.

    Глеб Трикозов
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    Глеб Трикозов

    «Контракт Трикозова истекал 30 апреля, и он не планировал подписывать новый, чтобы иметь возможность уехать за океан. Наш клуб пошёл навстречу игроку, который просил о досрочном расторжении — Глеб хотел подписать контракт с "Каролиной", ему нужно было оперативно оформлять документы. Нам остаётся только пожелать ему удачи.

    Спортивные права на Трикозова остаются за "Авангардом", в случае возвращения он снова станет игроком нашей системы», — сказал Курьянов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Трикозов провел только 3 матча за «Авангард» и не отметился результативными действиями.

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