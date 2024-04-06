Трикозов покинет «Авангард» и отправится в систему «Каролины»

Генеральный менеджерзаявил, что нападающий командыне будет продлевать контракт с омским клубом.

«Контракт Трикозова истекал 30 апреля, и он не планировал подписывать новый, чтобы иметь возможность уехать за океан. Наш клуб пошёл навстречу игроку, который просил о досрочном расторжении — Глеб хотел подписать контракт с "Каролиной", ему нужно было оперативно оформлять документы. Нам остаётся только пожелать ему удачи.

Спортивные права на Трикозова остаются за "Авангардом", в случае возвращения он снова станет игроком нашей системы», — сказал Курьянов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Трикозов провел только 3 матча за «Авангард» и не отметился результативными действиями.