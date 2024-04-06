Спортдиректор «Спартака»: Ковальчук должен решить — будет он продолжать карьеру или нет

Спортивный директорвысказался о будущем нападающего командыпосле окончания нынешнего сезона КХЛ.

«Ковальчук? Вы же знаете, что у нас сегодня закрытие сезона и встреча с болельщиками. После того как мы закончили плей-офф, с большинством ребят на эти темы мы ещё не разговаривали. Это Илья должен принять решение — будет он продолжать карьеру или нет.

Мы пообщаемся, примем решение, о котором вы узнаете. Сейчас сложно сказать. Дайте ребятам и тренерам немного отдохнуть, чтобы они собрали мысли и каждый для себя решил, чего они хотят в дальнейшем», — передает слова Беляева Чемпионат.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 25 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков. «Красно-белые» вылетели во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Металлургом», проиграв со счетом 2:4.