В 02:00 05.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 3.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Монреаль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Тампа-Бэй.

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