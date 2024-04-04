начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 04.04.2024.

Последний матч: «Ванкувер» — «Аризона» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аризона» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ванкувер»).

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