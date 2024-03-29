начнут матч в 02:30 в регулярном сезоне НХЛ, 29.03.2024.

Последний матч: «Каролина» — «Детройт» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Каролина»).

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