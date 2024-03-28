Василевский: «Тампа» борется за место в плей-офф

Голкипер «Тампы»прокомментировал победу над «Бостоном» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь отразил 23 из 24 бросков по воротам и сделал голевую передачу.

«Я думаю, что мы были последовательны все 60 минут, это было похоже на матч плей-офф. Я чувствую, что мы растем вместе как команда.

"Тампа" охотится за местом в плей-офф, и, если мы выиграли несколько последних матчей, это не значит, что мы уже там. Просто нужно продолжать давить и стараться», — приводит слова Василевского сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 87 очков в 72 матчах и идет шестой в турнирной таблице Восточной конференции.