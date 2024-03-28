В 02:30 28.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Бостон» — «Тампа-Бэй» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон». Коэффициент ставки — 2.39 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Тампа-Бэй»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Бостон.

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