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    Никитин — об игре с «Авангардом»: Что тут комментировать?

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал шестой матч серии против «Авангарда» (2:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Что здесь комментировать? Нужно готовиться к следующему матчу. Что показала эта игра? Что нужно всё показывать в следующей. Это же плей-офф, здесь всё очень просто. Кто четыре раза побеждает, тот и проходит дальше. Сейчас уже всё предельно ясно», — цитирует Никитина «Чемпионат».

  • «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и сравнял счет в серии
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    • После этой победы «Авангард» сравнял счет в серии (3:3). Напомним, он уступал по ходу плей-офф «Локомотиву» со счетом 0:2 и 1:3. Решающая игра пройдет 30 марта в Омске в 13:30 мск.

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