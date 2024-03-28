Никитин — об игре с «Авангардом»: Что тут комментировать?

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал шестой матч серии против «Авангарда» (2:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Что здесь комментировать? Нужно готовиться к следующему матчу. Что показала эта игра? Что нужно всё показывать в следующей. Это же плей-офф, здесь всё очень просто. Кто четыре раза побеждает, тот и проходит дальше. Сейчас уже всё предельно ясно», — цитирует Никитина «Чемпионат».

После этой победы «Авангард» сравнял счет в серии (3:3). Напомним, он уступал по ходу плей-офф «Локомотиву» со счетом 0:2 и 1:3. Решающая игра пройдет 30 марта в Омске в 13:30 мск.