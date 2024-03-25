начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 25.03.2024.

Последний матч: «Баффало» — «Калгари» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Баффало»).

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