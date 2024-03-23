Ротенберг о победе СКА: Ребята молодцы, сыграли дружно, выполнили установку

Главный тренервысказался о победе своей команды в 4-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с(5:2).

«Ребята молодцы, сыграли дружно, выполнили установку. Есть над чем работать, надо убирать удаления, много удаляемся. Есть, что улучшить. Готовимся к следующей игре.

В такой тяжёлый день нам всем было непросто играть. Обе команды вышли, сыграли в хоккей, показали всем, что нас ничем не запугать. Россия — сильная держава. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга Чемпионат.

После этого матча СКА проигрывает «Автомобилисту» во 2-м раунде плей-офф КХЛ со счетом в серии 1:3.