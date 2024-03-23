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    Ротенберг о победе СКА: Ребята молодцы, сыграли дружно, выполнили установку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе своей команды в 4-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (5:2).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Ребята молодцы, сыграли дружно, выполнили установку. Есть над чем работать, надо убирать удаления, много удаляемся. Есть, что улучшить. Готовимся к следующей игре.

    В такой тяжёлый день нам всем было непросто играть. Обе команды вышли, сыграли в хоккей, показали всем, что нас ничем не запугать. Россия — сильная держава. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга Чемпионат.

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