«Автомобилист» — СКА: счет матча 2:5, обзор голов

на чужой площадке одержал победу над(5:2) в 4-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

В 1-м периоде команда Романа Ротенберга забросил 2 безответные шайбы. Отличились Василий Глотов и Алекс Гальченюк (в большинстве).

Во 2-м отрезке матча команды обменялись голами. Сначала нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сократил отставание до минимума, а под конец периода защитник СКА Никита Камалов восстановил отрыв команды из Санкт-Петербурга в 2 шайбы.

В заключительном отрезке форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев вновь сократил отставание до минимума. В концовке 3-го периода нападающий СКА Марат Хайруллин оформил дубль, забросив обе шайбы в пустые ворота.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Четвертый матч. «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2). Голы: Глотов — 5 (Гальченюк, Старков), 6:49 — 0:1. Гальченюк — 2 (бол., Кадейкин, Грицюк), 13:59 — 0:2. Да Коста — 2 (Макеев), 34:04 — 1:2. Камалов — 1 (Воробьев, Пашнин), 39:18 — 1:3. Макеев — 2, 48:51 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Зыков), 57:39 — 2:4. Хайруллин — 4 (п.в., Дедунов, Земченок), 59:40 — 2:5Вратари: Аликин (Галкин, 13:59, 57:23 — 57:39, 58:33 — 59:40) — СеребряковБроски: 48 (16+13+19) — 26 (13+8+5)Штраф: 4 — 14Счет в серии: 3 — 1

После этого матча СКА проигрывает в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:3. Следующий поединок пройдет 25-го марта в Санкт-Петербурге.