Журналист The Athletic: Сильный плей-офф будет важен для наследия Панарина в «Рейнджерс»

Журналист The Athletic считает, что нападающемунеобходимо хорошо провести плей-офф НХЛ.

«Панарин был лучшим игроком "Рейнджерс" во всей регулярке и впервые в карьере преодолеет отметку в 100 очков. Но плей-офф — это тот этап, на котором ему нужно проявить себя.

У него не было заброшенных шайб, Артемий отдал всего 2 голевые передачи в предыдущем сезоне. Сильный плей-офф будет важен для наследия Панарина в Рейнджерс», — сказано в статье журналиста.

В нынешнем сезоне Панарин провел 70 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате, забросил 41 шайбу и сделал 56 голевых передач.