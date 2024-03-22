НХЛ. «Нэшвилл» выиграл у «Флориды», «Рейнджерс» разгромили «Бостон» благодаря хет-трику Панарина

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5

Лучшим в этом матче был лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин, ставший автором трех заброшенных шайб.

Панарин набрал 97 (41+56) очков в 70 матчах и обновил личный бомбардирский рекорд за сезон в НХЛ. Кроме того, он стал 13-м россиянином в истории НХЛ с 40+ шайбами за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) Голы: Дебраск — 18 (Фредерик, Бразо), 8:04 — 1:0. Панарин — 39 (Шнайдер, Лафренье), 27:58 — 1:1. Панарин — 40, 39:25 — 1:2. Бразо — 4 (Маршан, Боквист), 43:17 — 2:2. Фокс — 13 (Густафссон, Зибанежад), 43:57 — 2:3. Зибанежад — 23 (п.в., Крайдер, Трочек), 57:57 — 2:4. Панарин — 41 (п.в., Фокс), 59:08 — 2:5Вратари: Суэймен (57:33 — 57:57, 58:01 — 59:08) — КуикШтраф: 2 — 6Броски: 26 (14+6+6) — 31 (9+13+9)

«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Виннипег» — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Голы: Д. Хьюз — 22 (бол., Хишир, Л. Хьюз), 29:00 — 1:0. Элерс — 21 (Шайфли, Демело), 36:47 — 1:1. Хишир — 22 (бол., Майер, Л. Хьюз), 45:59 — 2:1. Д. Хьюз — 23 (бол., Майер, Л. Хьюз), 51:52 — 3:1. Майер — 22 (п.в., Хаула, Хишир), 59:11 — 4:1Вратари: Аллен — Броссуа (56:24 — 59:11)Штраф: 8 — 8Броски: 41 (6+23+12) — 19 (5+9+5)

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 4:1

«Флорида» — «Нэшвилл» — 0:3

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. Россиянин проиграл третий матч подряд.

«Нэшвилл» набрал очки в 16 матчах подряд и обновил клубный рекорд.

В составе «Предаторс» одним из лучших был Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Нюквист — 19 (Форсберг, О`Райлли), 17:47 — 0:1. Форсберг — 37 (бол., Бэрри, Йоси), 27:32 — 0:2. Форсберг — 38 (Нюквист, О`Райлли), 54:19 — 0:3Вратари: Бобровский (19:06 — 19:32) — ЛанкиненШтраф: 16 — 14Броски: 33 (5+16+12) — 37 (14+14+9)

«Флорида» — «Нэшвилл» — 0:3

«Каролина» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом. Россиянин набрал 25 (5+20) очков в 70 матчах сезона.

«Каролина» продлила победную серию до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Мартинук — 13 (Нечас, Пеши), 23:56 — 1:0. Лотон — 11 (Фараби, Бринк), 24:21 — 1:1. Чатфилд — 8 (Ахо, Орлов), 30:43 — 2:1. Конекны — 28 (Фрост, Типпетт), 50:16 — 2:2. Джарвис — 26 (Бернс), 61:28 — 3:2Вратари: Андерсен (9:49 — 10:05, 61:28) — Эрссон (61:28)Штраф: 6 — 4Броски: 33 (9+14+7+3) — 32 (8+8+16+0)

«Каролина» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ

«Детройт» — «Айлендерс» — 6:3

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков из 23. Россиянин девятый раз в сезоне пропустил 5+ шайб.

«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Айлендерс» — 6:3 (0:0, 3:1, 3:2) Голы: Фишер — 5 (Расмуссен, Зайдер), 31:15 — 1:0. Райлли — 5 (Маклин, Сизикас), 33:25 — 1:1. Копп — 11 (Фишер, Чиаро), 36:00 — 2:1. Ларкин — 27 (Дебринкэт), 38:08 — 3:1. Копп — 12 (Фишер, Расмуссен), 45:12 — 4:1. Кейн — 16 (Дебринкэт, Гостисбеер), 46:22 — 5:1. Пажо — 9 (бол., Пулок, Энгвалль), 49:34 — 5:2. Барзал — 21 (Пелек, Ли), 51:20 — 5:3. Ларкин — 28 (п.в., Раймонд), 56:15 — 6:3Вратари: Раймер — Сорокин (54:49 — 56:15)Штраф: 8 — 4Броски: 24 (7+9+8) — 36 (9+9+18)

«Детройт» — «Айлендерс» — 6:3

«Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5

Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко отметились результативными передачами в эпизоде с четвертым голом.

«Сент-Луис» выиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Саад — 21 (Кайру, Кэссел), 11:54 — 0:1. Парэйко — 10 (Кайру, Саад), 14:57 — 0:2. Кастелич — 4 (Джозеф), 24:34 — 1:2. Нейберс — 23, 33:11 — 1:3. Кубалик — 11 (бол., Пинто, Жиру), 41:58 — 2:3. Кайру — 22 (Торопченко, Бучневич), 45:43 — 2:4. Нейберс — 24 (п.в.), 58:32 — 2:5Вратари: Форсберг (57:15 — 58:32) — Хофер (19:10 — 19:19)Штраф: 4 — 6Броски: 39 (12+13+14) — 27 (7+9+11)

«Оттава» — «Сент-Луис» — 2:5

«Эдмонтон» — «Баффало» — 8:3

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором четырех результативных передач. Канадец набрал 112 (26+86) очков в 65 матчах и занимает третье место в списке бомбардиров текущей регулярки.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Баффало» — 8:3 (1:2, 2:1, 5:0) Голы: Петерка — 22 (Так, Томпсон), 1:38 — 0:1. Олофссон — 7 (Байрам, Роусек), 16:34 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 18:55 — 1:2. Экхольм — 6 (Макдэвид, Бушар), 24:26 — 2:2. Петерка — 23 (Клифтон), 36:56 — 2:3. Хаймэн — 49 (Экхольм, Макдэвид), 39:12 — 3:3. Нерс — 9 (Стэчер), 44:38 — 4:3. Экхольм — 7 (Драйзайтль, Макдэвид), 45:40 — 5:3. Хаймэн — 50 (Макдэвид, Драйзайтль), 55:18 — 6:3. Маклеод — 12, 56:58 — 7:3. Браун — 2 (Кэррик, Сиси), 59:51 — 8:3Вратари: Скиннер (18:06 — 18:14, 41:46 — 42:02) — Луукконен (51:23 — 51:56)Штраф: 6 — 4Броски: 39 (16+8+15) — 29 (13+11+5)

«Эдмонтон» — «Баффало» — 8:3

«Анахайм» — «Чикаго» — 4:0

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков записал себе в актив одну результативную передачу. 20-летний россиянин набрал 27 (3+24) очков в 59 матчах.

«Анахайм» прервал серию из семи поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Чикаго» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Киллорн — 13 (Линдстрем, Вааканайнен), 23:10 — 1:0. Лисон — 11 (Майерс, Минтюков), 29:34 — 2:0. Киллорн — 14 (Лисон, Зеллвегер), 38:26 — 3:0. Ватрано — 30 (бол., Фаулер, Терри), 50:31 — 4:0Вратари: Достал (29:55 — 30:09) — СодерблумШтраф: 14 — 22Броски: 25 (7+12+6) — 29 (13+7+9)

«Анахайм» — «Чикаго» — 4:0

«Ванкувер» — «Монреаль» — 4:1

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. В обоих случаях ему ассистировал Илья Михеев, которого назвали второй звездой встречи.

Еще один российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом. Это его первое очко в сезоне.

«Монреаль» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Задоров — 5 (Михеев, Линдхольм), 15:38 — 1:0. Задоров — 6 (Михеев, Лафферти), 19:33 — 2:0. Гарлэнд — 15 (Блюгерс), 38:14 — 3:0. Слафковски — 15 (Кофилд), 39:07 — 3:1. Оман — 3 (Майерс, Подколзин), 51:44 — 4:1Вратари: Десмит — МонтембоШтраф: 8 — 10Броски: 25 (12+6+7) — 17 (5+9+3)

«Ванкувер» — «Монреаль» — 4:1

«Вегас» — «Сиэтл» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сиэтл» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Голы: Айкел — 22 (Маршессо, Макнэбб), 8:14 — 1:0. Шварц — 12 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 53:29 — 1:1. Колесар — 6 (Хауден, Руа), 58:40 — 2:1. Стивенсон — 15 (бол., п.в., Макнэбб), 59:48 — 3:1Вратари: Томпсон — Грубауэр (59:06 — 59:48)Штраф: 6 — 10Броски: 37 (12+11+14) — 21 (6+10+5)

«Вегас» — «Сиэтл» — 3:1

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 1:4

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился четырьмя результативными передачами. Россиянин набрал 122 (41+81) очка в 68 матчах и продолжает лидировать в списке бомбардиров текущей регулярки. На втором месте форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, в актив которого 117 (42+75) очков после 69 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Голы: Пол — 19 (Хедман, Кучеров), 4:53 — 0:1. Эклунд — 11 (Макдональд), 7:21 — 1:1. Пойнт — 39 (бол., Кучеров, Стэмкос), 40:34 — 1:2. Дюклер — 20 (Кучеров, Пойнт), 46:50 — 1:3. Пойнт — 40 (Кучеров, Дюклер), 54:02 — 1:4Вратари: Блэквуд — ВасилевскийШтраф: 8 — 8Броски: 22 (7+9+6) — 21 (4+6+11)