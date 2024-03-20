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    Звягин об изменениях в игре «Авангарда»: Будем стараться проводить меньше времени в своей зоне

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин высказался об атмосфере в команде после изменений в тренерском штабе.

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Естественно, будем стараться проводить меньше времени в своей зоне, постараемся упростить игру. Если есть возможность — начинать быстро атаку, если нет — выводить шайбу из зоны, и уже встречать соперника в средней. В зоне атаки — больше угрозы на ворота.

    Сегодня на раскатке делали варианты, которые хотим использовать чаще, потому что команда соперника очень плотно играет в центре, хорошо играет у бортов. Поэтому будем стараться не лезть в их объятия, а, наоборот, создавать чуть-чуть пространство и доводить шайбу до ворот.

    Эмоциональная обстановка в команде? Ребята заряженные, вчера очень тяжёлый день был, поэтому попросили ребят, как бы им тяжело ни было, сразу переключиться уже на позитив. От всех нас должна исходить уверенность, вера и, я думаю, что ребята сейчас с хорошим настроением катались.

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    • Задача у нас одна и та же — четыре победы, сегодня их одержать мы не можем, можем одержать только одну. Поэтому вся концентрация, все силы и энергия только на сегодняшнюю игру. Отдадим все силы, чтобы добиться победы и потом уже идти дальше», — приводит слова Звягина пресс-служба «Авангарда».

    Напомним, что «Авангард» проигрывает в серии 2-го раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (счет в серии — 0:2).

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