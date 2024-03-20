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    Заварухин о победе «Трактора»: Сделали очередной шаг вперед, но следующий будет еще тяжелее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды в 3-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (3:2).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Классные эмоции. Здорово, что сегодня победили, хотя начало игры мы немного проспали. Самое главное, что сделали очередной шаг и повели 3-0 в серии. Следующий шаг будет ещё тяжелее. На это внимание и обращаем. Самое главное сейчас — восстановиться, залечить те микротравмы, которые у нас есть, и подготовиться к следующей игре. Надо закрывать эту серию.

    Что есть у нас, чего нет у них? Сразу скажу, что у нас есть команда. Коллектив. Мы очень много шайб ловим на себя, а те моменты, которые мы создаём, пытаемся их реализовать. Повторюсь, что сегодня в первом периоде был немного академичный хоккей, в который мы не должны играть. Во втором перестроились и сделали хороший задел.

    Что сказал игрокам? Сказал, чтобы они просыпались. Было видно, что команда играет не в тот хоккей, что мы хотели. Котляревский? Миша молодец, что забил решающий гол в сегодняшней игре. Но скажу так, что мы два периода пытались его разбудить.

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    • Даже во втором периоде он сделал несколько неправильных действий, на которые мы обратили его внимание. Молодец, что он делает своей скоростью, но он должен ещё больше пользоваться своими сильными сторонами», — передает слова Заварухина Чемпионат.

    После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 3:0. Следующий матч между этими командами состоится 22-го марта в Челябинске.

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