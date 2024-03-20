Заварухин о победе «Трактора»: Сделали очередной шаг вперед, но следующий будет еще тяжелее

Главный тренервысказался о победе своей команды в 3-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с московским(3:2).

«Классные эмоции. Здорово, что сегодня победили, хотя начало игры мы немного проспали. Самое главное, что сделали очередной шаг и повели 3-0 в серии. Следующий шаг будет ещё тяжелее. На это внимание и обращаем. Самое главное сейчас — восстановиться, залечить те микротравмы, которые у нас есть, и подготовиться к следующей игре. Надо закрывать эту серию.

Что есть у нас, чего нет у них? Сразу скажу, что у нас есть команда. Коллектив. Мы очень много шайб ловим на себя, а те моменты, которые мы создаём, пытаемся их реализовать. Повторюсь, что сегодня в первом периоде был немного академичный хоккей, в который мы не должны играть. Во втором перестроились и сделали хороший задел.

Что сказал игрокам? Сказал, чтобы они просыпались. Было видно, что команда играет не в тот хоккей, что мы хотели. Котляревский? Миша молодец, что забил решающий гол в сегодняшней игре. Но скажу так, что мы два периода пытались его разбудить.

Даже во втором периоде он сделал несколько неправильных действий, на которые мы обратили его внимание. Молодец, что он делает своей скоростью, но он должен ещё больше пользоваться своими сильными сторонами», — передает слова Заварухина Чемпионат.

После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 3:0. Следующий матч между этими командами состоится 22-го марта в Челябинске.