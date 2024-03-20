«Трактор» — «Динамо» Москва: счет матча 3:2, обзор голов

обыграл московское(3:2) в 3-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

В составе челябинской команды голы записали на свой счет Антон Бурдасов, Семён Дер-Аргучинцев (в большинстве) и Михаил Котляревский.

У московского «Динамо» две шайбы забросили Джордан Уил и Артём Ильенко.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Голы: Уил — 2 (Гусев), 15:19 — 0:1. Бурдасов — 3 (Дер-Аргучинцев), 22:20 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 3 (бол., Яруллин, Бурдасов), 25:48 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Менелл), 31:51 — 2:2. Котляревский — 2, 45:23 — 3:2Вратари: Фукале — Моторыгин (56:26)Броски: 25 (7+12+6) — 33 (11+5+17)Штраф: 6 — 8Счет в серии: 3 — 0

После этого матча «Трактор» повел в серии с московским «Динамо» со счетом 3:0. Следующий матч между этими командами состоится 22-го марта в Челябинске.