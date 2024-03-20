Никитин о поражении «Локомотива»: У нас сегодня не хватило злости в завершении моментов

Игорь Никитин Фото: globallookpress.com
«Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Не сдержали ведущую тройку "Авангарда" в овертайме? Тут, наверное, все компоненты: и утрата бдительности, и усталость.
Мы с ними третью игру играем. Тут, так скажем, потеря концентрации, с этим свяжем. У нас сегодня не хватило злости в завершении моментов, вот и всё. Хотели мы болельщиков порадовать где-то, а надо радовать победами. Вот здесь недоработали», — передаёт слова Никитина Чемпионат.
После этого матча «Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом до минимума. Счет в серии — 2:1 в пользу "железнодорожников". Следующий матч между этими командами состоится 22-го марта в Ярославле.