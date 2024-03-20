Никитин о поражении «Локомотива»: У нас сегодня не хватило злости в завершении моментов

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 3-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с(1:2 ОТ).

«Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Не сдержали ведущую тройку "Авангарда" в овертайме? Тут, наверное, все компоненты: и утрата бдительности, и усталость.

Мы с ними третью игру играем. Тут, так скажем, потеря концентрации, с этим свяжем. У нас сегодня не хватило злости в завершении моментов, вот и всё. Хотели мы болельщиков порадовать где-то, а надо радовать победами. Вот здесь недоработали», — передаёт слова Никитина Чемпионат.

После этого матча «Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом до минимума. Счет в серии — 2:1 в пользу "железнодорожников". Следующий матч между этими командами состоится 22-го марта в Ярославле.