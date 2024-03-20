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    «Авангард» вырвал победу у «Локомотива» в матче плей-офф КХЛ

    «Локомотив» — «Авангард»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    «Авангард» обыграл «Локомотив» (2:1 ОТ) в 3-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    Рид Буше — автор победного гола
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    Рид Буше — автор победного гола

    В основное время матча команды обменялись голами. Сначала защитник «Аванарда» Семён Чистяков вывел свою команду вперед в 1-м периоде. Нападающий «Локомотива» Степан Никулин сравнял счет за несколько минут до конца 1-го отрезка.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победную шайбу забросил Рид Буше.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч.
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
    Голы: Чистяков — 1 (бол., Жафяров), 9:42 — 0:1. Никулин — 3 (бол., Рафиков, Алексеев), 17:45 — 1:1. Буше — 7, 62:20 — 1:2Вратари: Исаев — ХомченкоБроски: 34 (13+10+11+0) — 21 (6+6+5+4)Штраф: 9 — 7Счет в серии: 2 — 1

    После этого матча «Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом» до минимума. Счет в серии — 2:1 в пользу «железнодорожников». Следующий матч состоится 22-го марта в Ярославле.

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