Гендиректор «Нефтехимика»: Мы омолаживаем команду, идем в правильном направлении

Генеральный директорвысказался о результатах команды в регулярном чемпионате сезона 2023/2024.

«Немножко о прошедшем сезоне. Мы не прошли в восьмёрку и уже сейчас готовимся к следующему, делаем выводы из того, что прошло. Очевидно, что неудачный старт сезон, который мы повторили, как годом ранее, не позволил нам закрепиться в восьмёрке.

Хотя мы имели на это все шансы и все возможности по нашей игре. Из 68 матчей 22 мы закончили вничью в основное время. Из них, к сожалению, уступили 18 в овертайме или буллитах.

Сейчас мы идём по пути построения новой команды. Считаем, что идём в правильном направлении, мы омолаживаем команду. Мы уменьшили средний возраст игроков на два года.

Мы заиграли в команде шесть наших воспитанников, которые пришли из ДЮСШ "Нефтехимик", четверо из них даже никогда не поднимались в первую команду. Мы нашли из других команд девять молодых, одарённых игроков, которые к нам присоединились в ходе сезона», — передает слова Ларионова Чемпионат.

Напомним, что «Нефтехимик» занял 9-е место в таблице Восточной конференции с 69-ю очками в активе. «Волки» отстали от 8-й позиции на 2 балла.