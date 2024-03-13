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    Жарков о серии с «Динамо» Мск: Я думаю, что будет интересная и жесткая игра

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Нападающий «Трактора» Владимир Жарков высказался о предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо».

    Владимир Жарков
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    Владимир Жарков

    «Какие-то особенные слова не нужны. Команда соперника выиграла "регулярку" и хорошо сбалансирована. Нам нужно играть правильно, жестко, меньше ошибаться и удаляться. У них очень хорошее большинство. Я думаю, тренерский штаб все разберет и подскажет нам нюансы, как можно обыграть этого соперника.

    Чего стоит ждать от серии? Плей-офф — это сам по себе другой хоккей. Стоит ожидать всего, чего стоит ожидать. Я думаю, что будет интересная и жесткая игра.

    Эмоциональное состояние команды? Потрясающее. Все готовы, глаза горят. Все хотят побеждать и двигаться дальше, — приводит слова Жаркова официальный сайт клуба.

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    • Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ "Трактор" прошел "Салават Юлаев" со счетом в серии 4:2. Во 2-м раунде челябинцы сыграют против московского "Динамо". Полное расписание матчей можно посмотреть тут.

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