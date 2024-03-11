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    Чикаго — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2024 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Чикаго — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 01:00 11.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Чикаго — Аризона в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Аризона» — «Чикаго» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Аризона». Коэффициент ставки — 2.01.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аризона»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Аризона.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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