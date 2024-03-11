В 01:00 11.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Аризона» — «Чикаго» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Аризона». Коэффициент ставки — 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аризона»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Аризона.

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