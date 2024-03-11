Последний матч: «Металлург Мг» — «Амур» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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