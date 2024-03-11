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    Амур — Металлург Мг: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2024 в 12:00 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Амур — Металлург Мг

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 12:00 11.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Металлург Мг в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч: «Металлург Мг» — «Амур» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амур» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Металлург Мг.

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