В 03:00 08.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 3.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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