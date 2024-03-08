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    «Сент-Луис» отдалит «Нью-Джерси» от плей-офф?

    «Нью-Джерси» — «Сент-Луис». Ставка (к. 3.26), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 08 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Относительно результатов «Нью-Джери» есть двоякое мнение, но факт непопадания в плей-офф пока что никто не отменяет.

    Последние матчи: В трех последних матчах «дьяволы» не смогли одержать ни одной победы, а последний матч был проигран «Флориде» со счетом 3:5.

    Травмированные игроки: Рафф и его тренерский штаб не могут рассчитывать на Бастиана, Ванечека, Маклеода, Палата, Фута и Хэмилтона. С такими потерями рассчитывать на что-то вразумительное по результату крайне тяжело.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что хотя бы в игре против «Сент-Луиса» клуб из Ньюарка сможет набрать долгожданные очки, но сейчас даже с «блюзменами» могут возникнуть неразрешимые сложности.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Отставание «Сент-Луиса» от идущего восьмым «Нэшвилла» не критическое, но отыграть шесть очков при такой плотности результатов будет неимоверно сложно.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Тем более игра «блюзменов» заметно ухудшилась за последнее время, и матчей проигрывается куда больше, чем ещё пару недель назад. В последнем поединке команда Баннистера не смогла совладать с не самыми сильными «Айлендерс» (3:5)

    Травмированные игроки: Клуб из Миссури по-прежнему не может рассчитывать на Макичерна и Джейкобса, зато радует, что Перунович выздоровел.

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    Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» вполне можно играть и выигрывать, но для этого нужно продемонстрировать содержательную и собранную игру, что у «Сент-Луиса» довольно сильно хромает.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» проиграл три последних поединка

    • «Сент-Луис» выиграл три последних очных встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.80, на гостей — 3.26.

    Прогноз: На данный момент времени именно гости выглядят более явными фаворитами на победу.

    Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники по игре и составу, поэтому вероятность овертайма не исключается.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.26.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» с коэффициентом 3.26. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» отдалит «Нью-Джерси» от плей-офф?
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