В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Относительно результатов «Нью-Джери» есть двоякое мнение, но факт непопадания в плей-офф пока что никто не отменяет.

Последние матчи: В трех последних матчах «дьяволы» не смогли одержать ни одной победы, а последний матч был проигран «Флориде» со счетом 3:5.

Травмированные игроки: Рафф и его тренерский штаб не могут рассчитывать на Бастиана, Ванечека, Маклеода, Палата, Фута и Хэмилтона. С такими потерями рассчитывать на что-то вразумительное по результату крайне тяжело.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что хотя бы в игре против «Сент-Луиса» клуб из Ньюарка сможет набрать долгожданные очки, но сейчас даже с «блюзменами» могут возникнуть неразрешимые сложности.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Отставание «Сент-Луиса» от идущего восьмым «Нэшвилла» не критическое, но отыграть шесть очков при такой плотности результатов будет неимоверно сложно.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Тем более игра «блюзменов» заметно ухудшилась за последнее время, и матчей проигрывается куда больше, чем ещё пару недель назад. В последнем поединке команда Баннистера не смогла совладать с не самыми сильными «Айлендерс» (3:5)

Травмированные игроки: Клуб из Миссури по-прежнему не может рассчитывать на Макичерна и Джейкобса, зато радует, что Перунович выздоровел.

Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» вполне можно играть и выигрывать, но для этого нужно продемонстрировать содержательную и собранную игру, что у «Сент-Луиса» довольно сильно хромает.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» проиграл три последних поединка

«Сент-Луис» выиграл три последних очных встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.80, на гостей — 3.26.

Прогноз: На данный момент времени именно гости выглядят более явными фаворитами на победу.

Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники по игре и составу, поэтому вероятность овертайма не исключается.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.26.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.