Шипачев провел 1000 матчей в чемпионатах России

Нападающийпреодолел отметку в 1000 матчей в чемпионатах России. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стало известно, что 3-й матч 1-го раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (1:3) стал для Шипачева 1000-м в российских чемпионатах.

Отмечается, что форвард провел 15 матчей в рамках Суперлиги, в которых отметился одной результативной передачей. Помимо этого, Шипачев провел 985 матчей в КХЛ за «Северсталь», СКА, «Динамо» Москва и «Ак Барс». За этот период форвард набрал 919 (289+630) очков при показателе полезности «+208».

За все время выступления в КХЛ Шипачев дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА. Нападающий уже стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата.

В нынешнем сезоне Шипачев провел 65 матчей за «Ак Барс» и набрал 45 (14+31) очков.