Кравец: «Авангарду» нужно добавить в большинстве, всего один гол забили

Главный тренерпрокомментировал матч против(5:1).

«Хорошая победа, правда, это лишь первая игра серии. Хорошо играли, моменты создали, бросали много, лидировали в трёх периодах. Концовка омрачила, не очень это хорошо. Но в хоккее такие моменты случаются. В принципе, "Авангарду" нужно добавить в большинстве, всего один гол забили. Это самое главное. Ну и в начальной стадии периодов не хочется начинать с обороны, нужно сразу конструировать атаки.

События в концовке? Во-первых, здесь мне надо правильно поступать. Хотели, чтобы ребята-лидеры заканчивали, как обычно, но, видимо, надо было их поберечь, тогда бы и драки этой не случилось. Так получилось, что побежали на Ткачёва, на Буше. У этих ребят есть характер, они никогда не будут уступать, бежать от каких-то трудностей. Тут просто хотелось бы, чтобы побыстрее реагировали на такие вещи, когда бьют по голеностопу, а потом ещё раз бьют. Тут реакция тех, кто находится на площадке и следит за этим, должна быть быстрее. Повреждений у ребят нет, всё хорошо», — цитирует Кравца «Чемпионат».

Второй матч серии соперники также проведут в Омске, он намечен на 3 марта.